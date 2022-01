تواجد محمد صلاح، نجم ليفربول، ضمن قائمة اللاعبين الذين يتنافسون على جائزة هدف شهر ديسمبر في الريدز.

وأعلن ليفربول عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» على تنافس 10 أهداف على جائزة أفضل هدف في شهر ديسمبر في الريدز ومن بينها هدفي صلاح في إيفرتون بديربي المرسيسايد.

وكان صلاح قد سجل هدفين خلال فوز فريقه على إيفرتون 4-1 في الأول من ديسمبر الماضي في الجولة الـ14 من البريمييرليج.

وينافس صلاح على جائزة هدف الشهر كلًا من هدفي هندرسون وجوتا في إيفرتون، وهدف ماتيوس موسيالوفسكي في ميلان، بجانب هدفي جوتا وأوريجي في وولفرهامبتون و توتنهام.

A month of special goals 👌👏



It's time to vote for your December Goal of the Month 🗳