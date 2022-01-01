قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالكيلو 10 ونص، تأجيل أولى جلسات محاكمة كريم الهواري المتسبب في حادث الشيخ زايد الذي أسفر عن وفاة 4 طلاب لجلسة 5 فيراير المقبل.

ومنعت قوات الأمن، الصحفيين، من حضور الجلسة بقرار من رئيس المحكمة، فيما سمحت لأهالي المتهم والضحايا بالحضور.

فيما واجهت المحكمة، الهواري، بما نسب إليه من اتهامات، فأنكر تعاطيه المواد المخدرة، مشيرًا إلى أنه تسبب في وقوع الحادث دون قصد مرددًا: "خبطهم بس غصب عني".

من جهته، طالب دفاع المتهم بنقله إلى مستشفى قصر العيني لاستكمال العلاج اللازم، مدعين عدم استطاعته حضور الجلسات لسوء حالته الصحية.

وقال دفاع المجني عليهم عقب خروجهم من الجلسة أنهم طلبوا تعويض مبدئي مليون جنيه لكل أسرة، كاشفين عن أن شقيقة كريم هي من أخذته من مكان الحادث ولاذو بالفرار تاركين الطلاب الأربعة غارقين في دمائهم.

وقبل الجلسة حضر رجل الأعمال والد المتهم كريم وجلس داخل سيارته وبجانبه عدد من المحامين والأصدقاء حتى السماح لهم بحضور الجلسة.

وفي المقابل جلس أهالي الضحايا الذين اتشح السيدات منهم بالسواد أمام المحكمة يتحدثون فيما بينهم، لحين السماح لهم بدخول الجلسة، يتذكرون الحادث الأليم، والحزن يتملك من قلوبهم، ويكظمون الدموع التي تكاد أن تنفجر حزنا على فقدان أبنائهم.

وكان المستشار النائب العام أمر بإحالة المتهم كريم الهواري -نجل رجل الأعمال- إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته عما أسند إليه من اتهامات.

وأسندت النيابة للهواري ارتكاب جريمة القتل الخطأ التي نشأت عن إهماله ورعونته وعدم احترازه، وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة بقيادته سيارة بسرعة هائلة جاوزت السرعة المقررة قانونًا تحت تأثير تعاطي المادة المخدّرة المشار إليها وأخرى مُسْكرة، دونَ مراعاته المسافة بينه وبين سيارة المجني عليهم، فصدمها من الخلف مطيحًا بها، فحدثت إصابتهم التي أودت بحياتهم، فضلًا عن اتهامه بجُنحٍ أخرى.

وأقامت النيابة العامة الدليل قِبَل المتهم من شهادة ستة شهود، منهم اثنان رأيا الحادث على نحو ما انتهت إليه تحقيقات النيابة العامة، وثالث سجلت آلة مراقبة خاصَّة به مجريات الحادث على ذات الصورة، وضابط الشرطة الذي تلقى إخطار الحادث وتولى فحصه، وآخر أجرى التحريات حوله، والطبيبة الشرعية التي فحصت العينة المأخوذة من المتهم.

وتضمنت الأدلة ما ثبت للنيابة العامة من مشاهدة مقطع تصوير الحادث المقدم من الشاهد المذكور، وما ثبت من معاينتها لموقع آلة المراقبة التي سجلت هذا المقطع، وما ثبت كذلك من معاينتها مسرح الحادث، وما انتهى إليه تقرير الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي من احتواء العينات المأخوذة من المتهم على الكوكايين والكحول الإيثيلي.

وكانت النيابة قد تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق النزهة فى الشيخ زايد أسفر عن وفاة أربعة كانوا بإحدى السيارتين متأثرين بإصاباتهم، وانصراف قائد السيارة الأخرى من محل الحادث.

وأضافت أن الشرطة عاينت موقع التصادم فتوصلت إلى أن سبب وقوعه اصطدام السيارة الأولى بالثانية من الخلف حال دوران الأخيرة، مما أدى إلى انقلابها ووفاة مستقليها، فتولت النيابة العامة التحقيقات.

وانتقلت النيابة لمناظرة جثامين المتوفين فتبينت ما بهم من إصابات، وانتقلت إلى موقع الحادث فعاينته وتحفظت على آثار حطام به لفحصها، كما عاينت السيارتين وتبينت ما بكل منهما من تلفيات.

وسألت النيابة العامة ذوى المتوفين، وشاهدين على الواقعة، واستعلمت عن مكان تواجد قائد السيارة فتبينت تواجده بأحد المستشفيات، فانتقلت وسألت الطبيب المشرف على حالته فقرَّر خضوعه لعملية جراحية وعدم إمكانية استجوابه.

وقررت النيابة العامة أخذ عينات دم وبول من قائد السيارة وإرسالها إلى مصلحة الطب الشرعى وقوفًا على مدى تعاطيه مخدِّرًا أو مسكرًا أثناء الحادث، وعرضه فور إمكانية استجوابه.

وكانت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة توصلت إلى أن المتوفين جميعهم طلاب فى المرحلة الثانوية، وأن الشاب المتسبب فى مصرعهم هو نجل مالك سلسة محلات شهيرة.