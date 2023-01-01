أعلنت الشرطة الألمانية صباح اليوم الأحد وفاة فتاة، 17 عاما، في مدينة لايبتسيج بشرق ألمانيا إثر استخدام ألعاب نارية خلال احتفالات ليلة رأس السنة.



وأشارت الشرطة، إلى نقل الفتاة إلى مستشفى بعد تعرضها لإصابات خطيرة نتيجة الألعاب النارية، ثم توفيت بعد ذلك بالمستشفى.



وأحجمت الشرطة عن ذكر أية معلومات أخرى عن الحادث في الوقت الراهن.



وفي مدينة هاله بولاية سكسونيا-أنهالت بشرق ألمانيا تعرض رجل لإصابات خطيرة عند إشعال ألعاب نارية.



وصرح كورد كورترير، كبير أطباء وحدة جراحة اليد والحروق بمستشفى برجمانستروست بمدينة هاله، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الأحد، أنه "تم تفجير اليد اليسرى تماما للمريض، ولم يعد هناك أي شيء لإنقاذه"، مضيفا أن الرجل تعرض لإصابة أيضا في يده اليمنى وفقد بصره بالعين اليسرى.



وأضاف الطبيب الألماني أنه تم استقبال 15 شخصا تقريبا في وحدة جراحة اليد ليلة السبت/الأحد، وقال إنه تم إجراء جراحات لأشخاص طوال الليل، وأشار إلى أن مثل هذه الإصابات تراجعت بوضوح في ليلتي رأس السنة خلال العامين الماضيين بفضل حظر شراء مثل هذه الألعاب النارية في ظل الإجراءات الاحترازية لمكافحة كورونا.