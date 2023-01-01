أنستازيا ترقص على أنغام شعبية في حفلة برأس السنة

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أحيت الراقصة الاستعراضية أنستازيا واحدة من أقوى حفلاته في ليلة رأس السنة داخل إحدى فنادق القاهرة الكبري وسط حضور عدد جماهيري ضخم وأجواء مليئة بالبهجة والسعادة.



وقدمت أنستازيا باقة من وصلات الرقص الشعبي التي نالت إعجاب الجمهور، ورقصت أنستازيا علي أنغان الأغنية الشعبية وبدأت بأغنية آه لو لعبت يا زهر، يا عدوية، زحمة يا دنيا، بونبونايه، واستمرت فقرته لأكثر من ساعتين متتالين وفي نهاية الحفل حرص الجمهور للالتقاط الصور التذكارية معها.

جدير بالذكر آخر ظهور للراقصة أنستازيا كان افتتاح مهرجان القاهرة للدورة 44، ولاقت انتباه الجميع بسبب إطلاته الجريئة للغاية ،وادي ذلك للإثارة الجدل علي السوشيال ميديا.