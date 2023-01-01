 بالصور.. وائل جسار يشعل حفل رأس السنة بأغنية «مخبي ليه» - بوابة الشروق
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بالصور.. وائل جسار يشعل حفل رأس السنة بأغنية «مخبي ليه»

حسام جودة
نشر في: الأحد 1 يناير 2023 - 7:14 ص | آخر تحديث: الأحد 1 يناير 2023 - 7:14 ص

أحيا الميجا استار اللبناني وائل جسار واحدة من أقوى حفلات رأس السنة داخل إحدى فنادق القاهرة الكبري بحضور عدد جماهيري ضخم وسط أجواء مليئة بالبهجة والسعادة.

وقدم جسار باقة رائعة من أجمل أغانيه التي نالت إعجاب الحضور مثل مخبي ليه ، غريبه الناس، مشيت خلاص، ماتغبيش ثواني ، قال أي بيسئلوني، حلم حياتي، وتفاعل معه الجمهور بترديد كلمات الأغاني والتصفيق وفي نهاية الحفل قاموا بالتقاط الصور التذكارية معه.


يذكر أن وائل جسار طرح مؤخرا أغنية بعنوان "لو تخاصمني"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، والأغنية من كلمات لؤي الجوهري، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع محمود يحيى.

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