أحيت المطربة الشعبية أمينة واحدة من أقوى حفلات رأس السنة داخل إحدى فنادق القاهرة الكبري بحضور عدد جماهيري ضخم وسط أجواء مليئة بالبهجة والسعادة.

وقدمت أمينة باقة رائعة من أجمل أغانيه التي نالت إعجاب الحضور مثل اركب الحنطور، الحكاية في كلمتين، بشويش علية ، مدخلهمش بينا، احنا الجامدين، عقبال عندكم، واستمر فقرته لأكثر من ساعتين وفي نهاية الحفل التقط الجمهور معه بعض الصور التذكارية.



جدير بالذكر آخر أعمال الفنانة أمينة أغنية "كل سنة وانت خاين " وحققت نجاح كبير على يوتيوب وهيا من كلمات حمو الماجيك، الحان محمد الجندي ، وتوزيع سيد مزيكا.