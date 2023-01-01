محمد عبده يشعل حفل رأس السنة بحضور جماهيري كامل العدد

أحيا الميجا استار محمد عبدة واحدة من أقوى حفلات ليلة رأس السنة داخل إحدى فنادق القاهرة الكبري بحضور جماهيري كامل العدد من جميع الجنسيات في أجواء مليئة بالبهجة والسعادة.



وقدم عبدة في بداية الحفل تحية كبيرة للجمهور المصري قائلا أحبكم جميعا وأتمنى لكم السعادة في العام الجديد، وبعدها قدم باقة رائعة من أجمل أغانيه مثل بلاد العز، شبيه الريح، يا سلام الله عليكم، الملامح، كتير اشتقت، وتفاعل معه الحضور بالتصفيق وترديد كلمات الأغاني.

وكان المطرب محمد عبده قد أصيب بأنفلونزا حادة قبل أيام قليلة، دخل على إثرها أحد المستشفيات، ثم غادرها بعد تحسن حالته الصحية، حسبما أكد نجله عبد الرحمن عبر حسابه على تويتر.



يذكر أن آخر ألبومات المطرب الكبير محمد عبده هو "يا غافية قومي"، الذي يضم 11 أغنية، منها: "أحلى خبر"، و"مريت"، و"أنا من أكون"، و"تضحك معي.