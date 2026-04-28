وزير الإنتاج الحربي يشدد على ضرورة تطبيق آليات الحوكمة وتحفيز الابتكار داخل الشركات

أكد الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي، ضرورة تطبيق آليات الحوكمة والتطوير المؤسسي وتحفيز الابتكار داخل الشركات، موجهًا بأهمية العمل على تطبيق أحدث نظم الإدارة الحديثة، وعلى رأسها الإدارة التحويلية التي تستهدف تحفيز العنصر البشري ورفع كفاءة الأداء ومعدلات الإنجاز وتعزيز بيئة العمل القائمة على الإبداع والتطوير المستدام.

شدد جمبلاط، خلال جولة تفقدية لمركز التميز العلمي والتكنولوجي التابع للوزارة، على أهمية نقل التكنولوجيات التصنيعية الحديثة، وتطوير الخطط التدريبية والتوسع في تنظيم الدورات التدريبية المتخصصة في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، ودعم برامج التدريب الصيفي للطلاب، مشيرًا إلى الدور الهام الذي يقوم به المركز في خدمة العمليات التصنيعية داخل شركات الإنتاج الحربي.

واستهل جمبلاط الجولة بزيارة وحدة التحضيرات الكيميائية، واطلع على الإمكانيات المتاحة بها، وتابع عمل وحدة الإنتاج النصف صناعي "Pilot Plant"، موجهًا بضرورة رفع كفاءتها وتعظيم الاستفادة منها، لافتًا إلى أهمية أن يكون للمهندس الكيميائي دور فعال وقيمة مضافة داخل منظومة العمل، من خلال طرح المقترحات التطويرية والمشاركة في حل المشكلات الفنية، مشددًا على ضرورة استثمار ما توصل إليه الباحثون بالمركز من مخرجات بحثية وتحويلها إلى منتجات ومعدات وتطبيقات صناعية قابلة للتنفيذ بما يساهم في دعم الصناعة الوطنية.

وتابع الوزير ما تم تنفيذه داخل معمل الترسيب الكيميائي للبخار "Chemical Vapor Deposition Lab" من أبحاث وتطبيقات، واستمع خلال الزيارة إلى مقترحات إحدى الباحثات، موجهًا بدراسة مقترحاتها البحثية وإمكانية تطبيقها، وضرورة الاستفادة من الخبرات العلمية ووضعها في الموقع الذي يتناسب مع تخصصها، بما يحقق الاستفادة المثلى من الطاقات البشرية بالمركز، مشددًا في هذا الصدد على ضرورة ضمان شَغل كل فرد للمنصب الذي يتناسب مع مؤهلاته وخبراته.

أعقب ذلك زيارة معمل النمذجة السريعة "Rapid Prototyping Lab"، للوقوف على الإمكانيات المتوافرة به، وقام وزير الدولة للإنتاج الحربي بتفقد جهاز الاختبارات البيئية ومعمل قياس الهوائيات، لافتًا إلى ما يتم تنفيذه من أعمال لتطوير المعدات العسكرية وضمان مواكبتها لأحدث التكنولوجيات، كما شملت زيارة وحدة التصنيع الذكي وما تضمه من أجهزة قياس متطورة، إضافةً إلى المرور على معمل المواد المركبة Composite Material Processing.

وخلال زيارته للمبخر الحراري بقطاع البحوث والذخائر والمفرقعات، أصدر وزير الدولة للإنتاج الحربي عددًا من التكليفات البحثية للعاملين، موجهًا بالعمل على إزالة أي عقبات قد تواجه الباحثين ومساعدتهم في الوصول لنتائج عملية تخدم الصناعة.

واطّلع الوزير على محتويات صناديق الشكاوى والمقترحات بالمركز، وحرص على لقاء العاملين والاستماع إلى مطالبهم وأفكارهم، مؤكدًا أن العنصر البشري يمثل الركيزة الأساسية في أي عملية تطوير أو نجاح وأن الباحث هو العقل المفكر لأي منظومة إنتاجية، وبدون البحث العلمي لا يمكن تحقيق تنمية أو صناعة حقيقية، مطالبًا العاملين بمركز التميز العلمي والتكنولوجي بضرورة ترك بصمة واضحة وتقديم قيمة مضافة حقيقية في مجالات عملهم، ومنحهم مهلة زمنية محددة لعرض نتائج ما تم إنجازه في المشروعات والأبحاث الجاري تنفيذها.

وأشاد وزير الدولة للإنتاج الحربي بما شهده مركز التميز العلمي والتكنولوجي من تطوير في المعامل والإمكانيات خلال الفترة الأخيرة، مطالبًا الباحثين بضرورة تطوير أنفسهم باستمرار، والعمل على التعلم الذاتي، وتقديم الأفكار والمقترحات التي تسهم في رفع كفاءة الأداء، مبديًا استعداد الوزارة الكامل لتأهيل وتدريب العاملين لتنمية قدراتهم البحثية، وتشجيع الأفكار المبتكرة والمبادرات التطويرية.

وأوضح الوزير، أن المركز يتميز بإمكانيات ومعامل متقدمة، من بينها معامل الميكروويف التي تُعد من المعامل النادرة، ومؤكدًا أن لدى المركز كنوزًا وثروات علمية لابد من حُسن استغلالها، مضيفًا أن العمل الجماعي هو السبيل الحقيقي لتحقيق الإنجاز.