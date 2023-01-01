قادة دول خليجة وعربية يعزون في وفاة بابا الفاتيكان السابق

بعث الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، برقية تعزية إلى البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، في وفاة بابا الفاتيكان السابق بنديكتوس السادس عشر.



وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الأحد أن نائب الرئيس الإماراتي رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، بعث برقية تعزية مماثلة إلى البابا فرنسيس بابا الفاتيكان.



وفي سياق متصل بعث العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة بعث برقية تعزية ومواساة إلى قداسة البابا فرنسيس الأول بابا الفاتيكان في وفاة البابا السابق ابنديكتوس السادس عشر.



وأعرب العاهل البحريني في البرقية، وفقا لوكالة ألأنباء البحرينية، عن خالص تعازيه وصادق المواساة لبابا الفاتيكان ولأسرة وذوي الفقيد ولشعوب العالم الصديقة، راجياً للفقيد لراحل الرحمة والمغفرة،مشيداً في البرقية بجهود وإسهامات الفقيد الراحل في نشر وتعزيز ثقافة السلام والمحبة والتعايش السلمي بين شعوب العالم.



كما عزى رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بوفاة قداسة بابا الفاتيكان السابق بيندكت السادس عشر، وقال السوداني في بيان، وفقا لوكالة الانباء العراقية (واع)، إن العالم يودع بحزن، قداسة بابا الفاتيكان السابق بيندكت السادس عشر"، مبينا لقد كرّس الراحل جهده بتفانٍ لنشر السلام والمحبّة والتعايش بين البشر، بمختلف أممهم وأديانهم وأعراقهم وعقائدهم الإنسانية".



وأضاف "عزاؤنا أن القيم التي تعمل عليها هذه الشخصيات المعطاءة باقية، وأنّ منهج الوسطية والاعتدال باتَ مثلاً إنسانياً أعلى بفضل جهودهم وإخلاصهم".