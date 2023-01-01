الرئيس الألماني: البرازيل عادت إلى الساحة الدولية

أعرب الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، عن اعتقاده بأن البرازيل تضطلع بدور مهم في العلاقات الدولية.

جاء ذلك بعد محادثات أجراها شتاينماير مع الرئيس البرازيلي الجديد لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، مباشرة قبل أداء الأخير اليمين الدستورية تمهيدا لتوليه مهام منصبه رسميا كرئيس جديد للبرازيل.

وقال شتاينماير: "من الجيد أن نعرف أن البرازيل عادت إلى الساحة الدولية".

وردا على سؤال حول مدى اهتمام بلاده بنجاح لولا، قال شتاينماير: "نحن نحتاج إلى البرازيل. نحن بحاجة إلى قيادة سياسية برازيلية تؤدي دورها ليس في التعاون الاقتصادي وحسب بل كذلك في حماية المناخ العالمي".

وأضاف شتاينماير أنه كان سعيدا عندما تبين أن لولا على استعداد لأن تؤدي البرازيل هذا الدور بالضبط لافتا إلى أن لولا بمقدوره أن يعول على أن الاستعداد الدولي للتعاون ليس موجودا لدى ألمانيا وحسب بل موجود لدى ألمانيا وغيرها.

وأعلن الرئيس الألماني أن بلاده ستجهز في غضون مدة قصيرة 35 مليون يورو لصندوق الأمازون لحماية الغابات المطيرة، وهي أموال كانت برلين جمدتها خلال فترة ولاية الرئيس السابق جاير بولسونارو وقال شتاينماير:" من المهم لنا جميعا أن نحافظ على الرئة الخضراء للأرض ألا وهي الغابات المطيرة في الأمازون".

كان شتاينماير التقى لولا مساء أمس السبت بعد فترة قصيرة من وصوله إلى العاصمة البرازيلية برازيليا.

وأضاف شتاينماير اليوم:" تولد لدي انطباع بأن التفاؤل فيما يتعلق بتطوير العلاقات التجارية بين أمريكا اللاتينية وأوروبا، له ما يبرره" مشيرا إلى أن لولا أوضح على نحو جلي للغاية أنه سيتراجع عن قرار بولسونارو وسيعاود بدء المفاوضات حول اتفاقية ميركوسور التجارية.