السويد توقف سفينة أخرى يشتبه في أنها من أسطول الظل الروسي

قال خفر السواحل السويدي إن المحققين ألقوا القبض على قبطان سفينة يعتقد أنها تتبع أسطول الظل الروسي بناء على شبهة تزوير وثائق.

أوقف خفر السواحل الناقلة أمس الأحد بالقرب من تريلبورج في جنوب السويد. وكتب وزير الدفاع المدني السويدي كارل-أوسكار بولين عبر منصة إكس إن السفينة واسمها "جين هوي"، مدرجة على قوائم العقوبات الخاصة بالاتحاد الأوروبي وأوكرانيا وبريطانيا ويشتبه في أنها تبحر تحت علم زائف.

وقال خفر السواحل إن الناقلة يبلغ طولها 182 مترا وجاءت من تركيا وكانت تبحر تحت علم سوري وهويتها مجهولة. وجاري التحقيق أيضا مع القبطان الصيني بناء للاشتباه في أن الناقلة غير صالحة للإبحار وسوف يتم استجوابه.

وما زالت السفينة راسية قبالة تريلبورج.

كثفت السويد مؤخرا التحركات بحق السفن التي يشتبه في أنها تتبع أسطول الظل الروسي. وقال خفر السواحل إن الحالة هي الخامسة التي اعتلوا فيها متن سفينة مريبة.

وتستخدم روسيا ما يطلق عليه أسطول الظل لمحاولة التحايل على العقوبات المفروضة من جانب الدول الغربية بشأن الحرب في أوكرانيا.