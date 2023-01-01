بيراميدز يحدد بديلين لتعويض رحيل السعيد المحتمل

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تدرس إدارة نادي بيراميدز، التعاقد مع صانع ألعاب لخلافة عبدالله السعيد بعد الموافقة على رحيل نجم الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

واقترب عبدالله السعيد من الرحيل بالتراضي عن بيراميدز، والتوقيع لنادي الزمالك خلال الأيام المقبلة.

وبدأت الأزمة عندما دخل عبدالله السعيد في خلاف مع هاني سعيد المدير الرياضي لبيراميدز، بسبب تغريمه على خلفية واقعة المشادة بينه وبين مصطفى فتحي جناح الفريق.

وتفاضل إدارة بيراميدز بين عدة أسماء لتعويض رحيل السعيد وتدعيم صفوف الفريق.

ويعد أحمد حمدي لاعب مونتريال الكندي والذي سبق أن تفاوض بيراميدز لضمه، ولكن المفاوضات لم تكتمل في وقت سابق، على رأس المرشحين للتواجد في الفريق السماوي.

كما يأتي محمد هلال صانع ألعاب البنك الأهلي، كخيار للإدارة خاصة أنه تدرب تحت قيادة المدرب اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني للفريق أثناء قيادته وادي دجلة.