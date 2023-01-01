 بيراميدز يحدد بديلين لتعويض رحيل السعيد المحتمل - بوابة الشروق
الأحد 1 يناير 2023 6:12 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إجراء فحص مخدرات لراغبي الزواج قبل توثيق العقد؟

النتـائـج تصويت

بيراميدز يحدد بديلين لتعويض رحيل السعيد المحتمل

محمد جلال
نشر في: الأحد 1 يناير 2023 - 5:36 م | آخر تحديث: الأحد 1 يناير 2023 - 5:36 م

تدرس إدارة نادي بيراميدز، التعاقد مع صانع ألعاب لخلافة عبدالله السعيد بعد الموافقة على رحيل نجم الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

واقترب عبدالله السعيد من الرحيل بالتراضي عن بيراميدز، والتوقيع لنادي الزمالك خلال الأيام المقبلة.

وبدأت الأزمة عندما دخل عبدالله السعيد في خلاف مع هاني سعيد المدير الرياضي لبيراميدز، بسبب تغريمه على خلفية واقعة المشادة بينه وبين مصطفى فتحي جناح الفريق.

وتفاضل إدارة بيراميدز بين عدة أسماء لتعويض رحيل السعيد وتدعيم صفوف الفريق.

ويعد أحمد حمدي لاعب مونتريال الكندي والذي سبق أن تفاوض بيراميدز لضمه، ولكن المفاوضات لم تكتمل في وقت سابق، على رأس المرشحين للتواجد في الفريق السماوي.

كما يأتي محمد هلال صانع ألعاب البنك الأهلي، كخيار للإدارة خاصة أنه تدرب تحت قيادة المدرب اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني للفريق أثناء قيادته وادي دجلة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك