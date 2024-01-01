إعلام عبري: حماس ستستمر في امتلاك قدرات صاروخية لعامين أو 3

قال كبار المسئولين الأمنيين في جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، إن «حركة حماس ستحتفظ بقدرات صاروخية تستمر حتى عامين أو 3 أعوام».

وأضافوا في تصريحات لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، أن وزارة الدفاع بدأت بناء جدران جديدة وسواتر بمحيط طريق رئيسي في غلاف غزة؛ لحماية المركبات المدنية من إطلاق الصواريخ المضادة للدبابات.

وذكرت تقارير إسرائيلية أن جيش الاحتلال يستعد لإقامة منطقة عازلة غرب السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل. وستستند تل أبيب في ذلك كلياً إلى القوات النظامية بعد تسريح جنود الاحتياط.

وأعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الأحد، أن رئيس الأركان هيرتسي هاليفي قرر سحب 4 ألوية قتالية من قطاع غزة.

وأشارت إلى أنه من بين الألوية الأربعة، تم سحب لواءين من قوات الاحتياط 551 و14 العاملين في شمالي القطاع وتسريحهم إلى بيوتهم، كما تقرر سحب لواءين تابعين لمدرسة جيش المشاة ومدرسة المدرعات.

وأفادت مصادر أمنية بأنه من المتوقع سحب مزيد من القوات في الأسابيع القادمة، بناء على التقديرات الأمنية والتطورات على الأرض.