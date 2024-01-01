الحكم على البنجلاديشي محمد يونس الحائز على جائزة نوبل بالسجن 6 أشهر

قضت محكمة في دكا، اليوم الاثنين، بسجن البنجلاديشي، محمد يونس، الحائز على جائزة نوبل، وثلاثة آخرين، لمدة ستة أشهر لكل منهم، لانتهاكهم قانون العمل في شركتهم "جرامين تليكوم" المحدودة غير الهادفة للربح، حسبما قال مسؤولون.



كما فرضت القاضية شيخة مارينا سلطانة، من محكمة العمل الثالثة في دكا، على كل من المديرين التنفيذيين الأربعة للشركة، دفع غرامة مالية قدرها 5000 تاكا (45 دولارا).



وأدانت المحكمة المتهمين بعدم تأكيد تسجيل الموظفين عند انتهاء فترات اختبارهم، وعدم الحصول على جداول عمل معتمدة من جانب السلطات، وتقديم عائدات سنوية ونصف سنوية للموظفين.



وفي اتهام آخر لانتهاك قانون العمل، فرضت المحكمة على كل منهم دفع غرامة قدرها 25 ألف تاكا. وبحسب المحكمة، فإن عدم دفع المبالغ سيؤدي إلى السجن لمدة 10 أيام و15 يوما، على التوالي.



وافرجت المحكمة عن يونس والمديرين التنفيذيين الآخرين في شركته، بكفالة، حتى يقدموا استئنافا أمام المحكمة الأعلى درجة خلال 30 يوما، لذلك لن يضطروا إلى الذهاب للسجن بصورة فورية.