 أول يوم في 2024.. عشرات الآلاف من الأتراك ينظمون مسيرة تضامنا مع غزة - بوابة الشروق
الإثنين 1 يناير 2024 10:44 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

أول يوم في 2024.. عشرات الآلاف من الأتراك ينظمون مسيرة تضامنا مع غزة

وكالات
نشر في: الإثنين 1 يناير 2024 - 10:36 ص | آخر تحديث: الإثنين 1 يناير 2024 - 10:36 ص

التقى عشرات الآلاف من المواطنين الأتراك، صباح الاثنين، فوق جسر غلاطة بمدينة إسطنبول تضامنا مع قطاع غزة الفلسطيني، في إطار مسيرة نظمتها «منصة الإرادة الوطنية» تحت رعاية «وقف شباب تركيا».

وعقب صلاة الفجر، انطلقت المسيرة التي حملت اسم «الرحمة لشهدائنا والدعم لفلسطين واللعنة لإسرائيل» من مساجد آيا صوفيا وأمين أونو والسلطان أحمد وسليمانية نحو جسر غالاطة.

وردد المشاركون الهتافات والتكبيرات ورفعوا العلمين التركي والفلسطيني، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «الأناضول».

وشارك في المسيرة وزيرا الشباب والرياضة عثمان أشقن باك، والصحة فخر الدين قوجة، والرئيس السابق للبرلمان التركي مصطفى شنطوب، ونواب برلمانيون ورئيس مجلس أمناء مؤسسة نشر العلوم، عضو المجلس الاستشاري العالي في «وقف شباب تركيا» بلال أردوغان.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الماضي حربا على غزة خلّفت حتى الأحد 21 ألفا و822 شهيدا، و56 ألفا و451 جريحا، ودمارا هائلا في البنى التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك