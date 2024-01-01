التقى عشرات الآلاف من المواطنين الأتراك، صباح الاثنين، فوق جسر غلاطة بمدينة إسطنبول تضامنا مع قطاع غزة الفلسطيني، في إطار مسيرة نظمتها «منصة الإرادة الوطنية» تحت رعاية «وقف شباب تركيا».

وعقب صلاة الفجر، انطلقت المسيرة التي حملت اسم «الرحمة لشهدائنا والدعم لفلسطين واللعنة لإسرائيل» من مساجد آيا صوفيا وأمين أونو والسلطان أحمد وسليمانية نحو جسر غالاطة.

وردد المشاركون الهتافات والتكبيرات ورفعوا العلمين التركي والفلسطيني، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «الأناضول».

وشارك في المسيرة وزيرا الشباب والرياضة عثمان أشقن باك، والصحة فخر الدين قوجة، والرئيس السابق للبرلمان التركي مصطفى شنطوب، ونواب برلمانيون ورئيس مجلس أمناء مؤسسة نشر العلوم، عضو المجلس الاستشاري العالي في «وقف شباب تركيا» بلال أردوغان.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الماضي حربا على غزة خلّفت حتى الأحد 21 ألفا و822 شهيدا، و56 ألفا و451 جريحا، ودمارا هائلا في البنى التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.