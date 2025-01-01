كشف حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، عن أسباب ارتفاع سعر الليمون في الأسواق وتجاوز الـ 50 جنيها للكيلو، قائلا: «الفلاح مش عايز حاجة تغلى أكثر من اللازم ولا ترخص أقل من سعر التكلفة».

ونوه خلال تصريحات تلفزيونية عبر شاشة «الحدث اليوم»، أن إجمالي المساحة المزروعة بأشجار الليمون في مصر تبلغ حوالي 40 ألف فدان، مشيرا إلى أن «المزارعين تخلصوا منها في السنوات الماضية؛ نظرًا لتدني سعره».

وأضاف أن إنتاج الليمون الحالي قليل من حيث الكمية والمساحة، بالتزامن مع زيادة الاستهلاك في فصل الشتاء، واستخدامه بكثرة لعلاج نزلات البرد والأنفلونزا، فضلا عن إقبال التجار على شرائه لتخليله مع قرب شهر رمضان.

وحول أسعار الخضروات الأخرى، قال إن «معظم المزارعين مستاؤون من انخفاض الأسعار، على سبيل المثال، الطماطم رغم أن المستهلك مبسوط؛ إلا أن المزارع يبيع الأن بأقل من سعر التكلفة، أسعار البطاطس والطماطم كانت مرتفعة على مدار الأشهر الماضية، النهاردة الطماطم والبطاطس بالتراب».

وأشار إلى خروج الطماطم من المزارع بسعر 4 جنيهات للكيلو، وتصل للمستهلك بسعر يتراوح بين 7 و8 جنيهات، وبحد أقصى 10 جنيهات، أما البطاطس فتباع من المزارع بسعر 6 إلى 7 جنيهات حسب النوع، وتصل للمستهلك بسعر 10 جنيهات على أقصى تقدير، معتبرًا أن هذه الأسعار «قليلة جدًا».

ونصح نقيب الفلاحين، المواطنين بشراء وتخزين الطماطم والبطاطس الآن، قائلا: «الوقت الأن الأنسب لشراء البطاطس والطماطم وتخزينها؛ لأن أسعار الطماطم ستزيد الشهر المقبل مع نقص المحصول ونهاية العروة الشتوية في بعض المحافظات».