40 قتيلا ومصابا على الأقل بحادث دهس في لويزيانا الأمريكية

أفادت السلطات بمدينة نيو أورليانز في ولاية لويزيانا الأمريكية بسقوط 10 قتلى و30 مصابا على الأقل بعد أن صدمت مركبة حشدا من الناس بالتزامن مع احتفالات رأس السنة الجديدة.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن أشخاصا عدة لقوا حتفهم بعد أن صدمت مركبة حشدا من الناس في شارع بوربون بالحي الفرنسي في نيو أورليانز بالولايات المتحدة اليوم الأربعاء.

وأضافت نقلا عن شهود أن شاحنة صدمت الحشد بسرعة عالية، ثم خرج السائق وبدأ في إطلاق النار، وردّت الشرطة بإطلاق النار، بحسب شبكة الجزيرة الإخبارية.

وأشارت شرطة نيو أورليانز إلى إصابة شرطيين أمريكيين بالرصاص في عملية الدهس.

وأضافت الشرطة أن حادث الدهس وإطلاق النار كان متعمدا وليس عرضيا، ولا معلومات عن هوية المنفذ حتى الآن.

وقالت الشرطة إن التحقيقات مستمرة لمعرفة دوافع منفذ عملية الدهس، وأن مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف .بي.آي" سيتولى التحقيق منذ الآن.

بدوره، قال عمدة مدينة نيو أورليانز إن "مدينتنا تأثرت بهجوم إرهابي والتحقيق لا يزال جاريا".

وشهدت نيو أورليانز حوادث إطلاق نار وصدم مركبات لحشود في احتفالات سابقة.

ففي نوفمبر الماضي، ذكرت وسائل إعلام محلية أن شخصين قُتلا وأصيب 10 آخرون في حادثي إطلاق نار منفصلين خلال احتفال بالمدينة حضره الآلاف.

وفي فبراير 2017، صدمت شاحنة صغيرة، حشدا من المتفرجين الذين كانوا يشاهدون العرض الرئيسي لمهرجان في نيو أورليانز مما أسفر عن إصابة أكثر من 20 شخصا.