تأجيل إقامة مهرجان الفضاءات المسرحية المتعددة إلى أبريل على مسرح نهاد صليحة

قررت إدارة مسرح نهاد صليحة بأكاديمية الفنون بالهرم، تأجيل موعد إقامة مهرجان الفضاءات المسرحية المتعددة والذي ينظمه المسرح لأبريل المقبل؛ بسبب مد فترة التقديمات الخاصة بالمهرجان حتى 30 يناير الجاري، نظرًا للإقبال الشديد على المشاركة فيه.

والمهرجان يقام تحت رعاية الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، وتحمل الدورة الأولى من المهرجان اسم الفنان الدكتور أشرف زكي.

وكان من المقرر أن يقام المهرجان في فبراير المقبل، قبل أن يتم ترحيله لأبريل المقبل.

وجاءت شروط المشاركة في المهرجان كالتالي:

أولاً عروض فضاء مسرح العلبة الايطالية، ألا تزيد مدة العرض عن 75 دقيقة ولا تقل عن 30 دقيقة، ويسمح بجميع الأفكار للنصوص المحلية والعالمية.

أما فضاءات المسرح غير التقليدية فشروطها:

ألا تزيد مدة العرض عن 50 دقيقة ولا تقل عن 30 دقيقة، ويسمح بجميع الأفكار للنصوص المحلية والعالمية، ولابد أن تتناسب العروض المقدمة مع فكرة الفضاء غير التقليدى وأن تكون هناك علاقة تشكيلية بين الممثل وفضاء العرض والجمهور تتناسب مع فكرة الفضاء غير التقليدي.

وتحدد الفرق المتقدمة للمهرجان نوع الفضاء المراد لتنفيذ العرض من الفضاءات التالية: أما الساحات المفتوحة، أو المغلقة، أوالشوارع الداخلية بالأكاديمية، أوالقاعات المربعة أو المستطيلة، أو الحدائق أو الملاعب.

ويسمح لجميع الفرق المسرحية التابعة للجهات الحكومية والخاصة والجامعية والمستقلة التقديم للمشاركة في المهرجان، والعروض المتقدمة من انتاج الأعوام 2023 و2024 و2025، ولابد أن يكون قد تم عرض المسرحية للجمهور، ولابد أن تكون النصوص مرقبة، ورخصة الرقابة سارية زمنيا مع زمن المهرجان.

ويجري اختيار عروض المشاركة من خلال لجنة مشاهدة ويعتبر طلب المشاركة لاغياً فى حالة عدم وجود فيديو العرض كاملا.