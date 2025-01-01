ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 2ر8% في 2024 وتسجل مستوى قياسيا جديدا

أظهرت بيانات اليوم الأربعاء أن صادرات كوريا الجنوبية ارتفعت بنسبة 2ر8% على أساس سنوي في عام 2024 لتسجل رقما قياسيا سنويا جديدا، بفضل زيادة شحنات أشباه الموصلات.

ووفقا للبيانات التي جمعتها وزارة التجارة والصناعة والطاقة، بلغت صادرات البلاد8ر683 مليار دولار أمريكي في عام 2024، مقارنة بالرقم القياسي السابق البالغ6ر683مليار دولار المسجل في عام 2022.

وانخفضت الواردات بنسبة 6ر1% على أساس سنوي لتصل قيمتها إلى 632 مليار دولار العام الماضي، مما أدى إلى فائض تجاري قدره 8ر51 مليار دولار.

وبحسب القطاع، ارتفعت صادرات أشباه الموصلات بنسبة 9ر43% على أساس سنوي إلى 9ر141 مليار دولار، متجاوزة الرقم القياسي السابق البالغ 2ر129 مليار دولار المسجل في عام 2022.

وجاء الأداء القوي للرقائق مدفوعا بالطلب القوي على المنتجات المتميزة، بما في ذلك رقائق الذاكرة ذات النطاق الترددي العالي، على الرغم من الانخفاض العام في أسعار أشباه الموصلات العالمية، حسبما ذكرت وكالة يونهاب للأنباء.

وقالت الوزارة إن صادرات السيارات تراجعت بنسبة 1ر0% إلى 8ر70 مليار دولار بسبب اضطرابات الإنتاج الناجمة عن إضرابات العمال في شركات تصنيع قطع غيار السيارات في النصف الثاني.

وارتفعت الصادرات إلى الصين، أكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية، بنسبة 6ر6% إلى 133 مليار دولار، بفضل الأداء القوي للرقائق والمنتجات البتروكيماوية والأجهزة المحمولة.

كما ارتفعت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 5ر10% إلى 8ر127مليار دولار، لتبلغ أعلى مستوى سنوي لها للعام السابع على التوالي.

وزادت الواردات بنسبة 3ر3% على أساس سنوي في الشهر الماضي لتصل قيمتها إلى 8ر54 مليار دولار، مما أدى إلى فائض تجاري بلغ 49ر6 مليارات دولار. وبذلك حققت كوريا الجنوبية فائضا تجاريا لمدة 19 شهرا متتاليا.