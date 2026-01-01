سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

بحث أمير قطر تميم بن حمد، مع رئيس الإمارات محمد بن زايد، وولي عهد السعودية محمد بن سلمان، هاتفيا، كل على حدة، مستجدات المنطقة والتطورات الإقليمية.

جاء ذلك خلال اتصالين هاتفيين، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام" ونظيرتها القطرية "قنا".

وقالت "وام" إن أمير قطر بحث مع رئيس الإمارات "خلال اتصال هاتفي، العلاقات الأخوية والعمل المشترك لتعزيزها لما فيه الخير للبلدين وشعبيهما الشقيقين".

وتبادل الجانبان، وفق الوكالة، "وجهات النظر بشأن المستجدات في المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك".

من جهتها، ذكرت "قنا" أن أمير قطر بحث مع ولي العهد السعودي، هاتفيا "مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك".

وبحسب الوكالة، جرى خلال الاتصال "استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيزها وتنميتها".