زعيم كوريا الشمال يهنئ قواته في روسيا بالعام الجديد

هنأ زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون جنود وضباط قواته في روسيا مشيدا بدورهم في تعزيز العلاقات الروسية الكورية.





وجاء في التهنئة: "كونوا شجعانا من أجل الشعب الروسي الشقيق وتطلعات شعبنا السامية وسماته المميزة وروحه العالية وشرف بلادنا ومجد جيشنا الذي لا يقهر".

وأشار إلى أن عام 2025 تميز بالشرف والكرامة الراسخين اللذين حافظ عليهما أفراد الجيش بتضحياتهم، وأعرب عن ثقته بأن عام 2026 سيكون عاما حافلا بالانتصارات العظيمة.

وقال: "بيونغ يانغ وموسكو تقفان إلى جانبكم وبفضل تضحياتكم وتفانيكم تتعزز روابط الأخوة والصداقة والتحالف بين جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وروسيا".

وأضاف: "مع جميع أبناء الشعب وآبائكم وزوجاتكم وأبنائكم أتمنى من صميم قلبي حلول اليوم الذي ستنهون فيه مهامكم وتعودون سالمين".