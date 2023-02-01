أشتية يدعو المانيا وأوروبا إلى الضغط على إسرائيل لوقف الإجراءات الأحادية

اعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، اليوم الأربعاء، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي الحالية وإجراءاتها الأحادية تجر المنطقة إلى نتائج "كارثية".

وقال أشتية، في بيان عقب استقباله في مدينة رام الله رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني لارس كلينجبيل، إنه على ألمانيا وأوروبا من منطلق إيمانهم بالعدل والسلام والقانون الدولي الضغط على إسرائيل لوقف الإجراءات الأحادية والالتزام بالاتفاقيات الموقعة معها والقانون الدولي.

وأضاف: "لمواجهة أجندة حكومة الاحتلال الإسرائيلي الجديدة وإجراءاتها يجب الاعتراف بدولة فلسطين، ووضع حد لانتهاكات إسرائيل للقانون الدولي وحقوق الإنسان بحق أبناء الشعب الفلسطيني".

وبحسب البيان، بحث أشتية مع المسؤول الألماني سبل الحفاظ على حل الدولتين وإمكانية ملء الفراغ السياسي، في ظل توقف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل منذ عام 2014.

واتهم أشتية الحكومة الإسرائيلية بأنها "تمارس أبشع أشكال العقوبات الجماعية على أبناء الشعب الفلسطيني، وتسارع من وتيرة التوسع الاستيطاني، وتعمل على إقرار المزيد من القوانين العنصرية والعقابية التي من شأنها تأجيج الصراع".

وتابع: "نعيش الآن في فراغ سياسي، ويجب العمل على خلق أفق سياسي يرتكز على الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية"، داعيا ألمانيا بشكل خاص وأوروبا بشكل عام للعب دور فاعل في ذلك.