برلين تتحفظ حيال المقترح البرازيلي بالتوسط بين روسيا وأوكرانيا

أبدت الحكومة الألمانية رد فعل متحفظ حيال المقترح البرازيلي بإمكانية التوسط لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبشترايت، اليوم الأربعاء، ردا على سؤال في هذا الشأن: "يتعين علينا أن نبحث الآن ما إذا كان يمكن أن ينشأ شيء عن هذا".

وأشار إلى أن المشكلة لا تكمن في نقص الوسطاء، وإنما في استعداد الجانب الروسي للاستجابة لجهود الوساطة.

وأضاف هيبشترايت: "هذه هي الحقيقة؛ ولا يجب التغافل عنها"، لافتا إلى أن روسيا لم تظهر أي بادرة بشأن وقف الحرب على أوكرانيا وسحب القوات.

وكان الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، أعلن على نحو مفاجئ أول أمس الإثنين، في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتس في برازيليا، أنه من الممكن للبرازيل والصين أن تتوسطا بين روسيا وأوكرانيا.

وقال لولا:" أقترح أن نؤسس ناديا للدول التي تريد أن تحل السلام في هذا الكوكب".

ووفقا لهيبشترايت، فإن هذا المقترح لم تتم مناقشته في المحادثات التي جرت بين شولتس ولولا قبل عقد المؤتمر الصحفي