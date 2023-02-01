الأهلي يضرب اوكلاند بثلاثية نظيفة في افتتاح كأس العالم للأندية

تأهل الأهلي للدور الثاني لكأس العالم للاندية بعد تغلبه على أوكلاند سيتي في المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم على ملعب ابن بطوطة بمدينة طنجة المغربية.

وفاز الاهلي على اوكلاند بثلاثية نظيفة سجلها حسين الشحات ومحمد شريف وبيرسي تاو

وسيلاقي الأهلي فريق سياتل ساوندرز الامريكي في الدور الثاني للبطولة يوم السبت المقبل.

بدأ الأهلي المباراة بحماس ورغبة في الوصول إلى شباك أوكلاند، وكاد الفريق يهز شباك بطل نيوزيلندا في الدقيقة السادسة من تمريرة معلول إلى محمد شريف، الذي قابلها بباطن القدم، ولكن افتقدت الدقة وتخرج بجوار القائم.

تنظيم دفاعي وسط ملعب الأهلي لمواجهة اندفاع فريق أوكلاند في ظهوره الهجومي، وتحول هجومي سريع ومحاولات لاستغلال الأطراف والكرات العرضية عن طريق هاني ومعلول ورغبة من عبد القادر في المراوغة والاختراق من الجبهة اليسرى، ولكن بدون تهديد قوي لحارس أوكلاند.

هدوء نسبي بعد مرور ربع ساعة، وينجح ديانج في إفساد هجمة خطيرة لأوكلاند داخل منطقة الجزاء في الدقيقة ١٩ بتدخل قوي، ويستخلص الكرة ببراعة من أمام لاعبي أوكلاند.

ويتوالى حصول الفريق على الضربات الركنية، ولكن لم تستغل، ويلجأ حمدي فتحي إلى سلاح التصويب في الدقيقة ٢٤ وتمر الكرة أعلى العارضة.

يضغط الأهلي بكامل لاعبيه في منتصف ملعب الفريق النيوزيلندي، ويحاول عبد القادر من جديد استغلال التصويب من داخل منطقة الجزاء ولكن يتصدى الحارس للكرة.

يظهر أوكلاند في الهجوم عن طريق الجبهة اليسرى، وينجح هاني في إبعاد الكرة إلى ركنية، نفذت وأبعد الشناوي الكرة بقبضة اليد.

وينطلق محمد شريف في الهجوم في الدقيقة ٤٢ محاولًا الوصول إلى كرة طولية داخل منطقة الجزاء ولكن الحارس أقرب للكرة.

يقظة من الشناوي في الضربات الركنية لأوكلاند والذي يحاول لاعبوه اللعب مباشرة في المرمى، ويحول الكرة إلى ركنية.

ينجح الشحات في تسجيل الهدف الأول للأهلي من تصويبة صاروخية من أمام منطقة الجزاء تسكن شباك أوكلاند وتعلن عن تقدم الفريق في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول. ويطلق الحكم الصيني نينج ما، صافرة نهاية الشوط بتقدم الأهلي بهدف دون رد.