السبت 17 يناير 2026 3:09 م القاهرة
عودة محدودة لخدمة الرسائل النصية القصيرة في إيران

طهران - (د ب أ)
نشر في: السبت 17 يناير 2026 - 1:46 م | آخر تحديث: السبت 17 يناير 2026 - 1:46 م

ذكر سكان طهران، اليوم السبت، أنه تم استعادة خدمة الرسائل النصية القصيرة في إيران، بعد أيام من انقطاعها في أعقاب احتجاجات حاشدة مناهضة للحكومة.

ومع ذلك لا يزال انقطاع الوصول إلى الانترنت العالمي ساريا، حيث يقتصر وصول الإيرانيين على المواقع الالكترونية التي تسيطر عليها الدولة عبر الشبكة الداخلية الوطنية.

وكانت خدمات الاتصالات قد انقطعت بشكل كبير في إيران منذ أن فرضت السلطات حصارا في الثامن من يناير بسبب الاحتجاجات الحاشدة ضد حكومة الجمهورية الإسلامية.

وردت قوات الأمن، بحملة قمع دموية، حيث أفادت منظمات حقوق الإنسان بمقتل أكثر من 3000 شخص.

ويبدو أن الاحتجاجات قد هدأت في الأيام الأخيرة، على الرغم من أن الوضع الدقيق غير واضح بسبب حجب المعلومات.

 

