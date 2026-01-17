عمدة برلين يطالب بزيادة تمويل حماية البنية التحتية الحيوية بعد انقطاع الكهرباء

عقب انقطاع الكهرباء في برلين، نتيجة واقعة حرق متعمد منسوب لليسار المتطرف، طالب عمدة العاصمة الألمانية، كاي فيجنر، بإعادة تحديد الأولويات وإعادة توزيع أموال الصندوق الخاص التابع للحكومة الألمانية بما يضمن حماية أفضل للبنية التحتية الحيوية.

وقال فيجنر، في تصريحات لصحف مجموعة "بايرن" الإعلامية الألمانية: "بعد الهجوم الجديد، يجب أن تتدفق أموال الصندوق الخاص للحكومة الألمانية بشكل أكبر نحو البنية التحتية الحيوية مقارنة بما كان مخططا له حتى الآن".

وأضاف السياسي، الذي ينتمي للحزب المسيحي الديمقراطي: "لا يتعلق الأمر بالنسبة لي بالمال فقط، بل بالهياكل الفعالة.. علينا أن نتحدث أولا عن الهياكل، ثم عن الأموال.. لكن في النهاية سيتعين على وزير المالية أن يتحرك أيضا".

وأعلن فيجنر، عزمه إعادة توزيع الأموال المخصصة لبرلين من الصندوق الخاص، وقال: "سنقوم أيضا في برلين بإعادة توزيع الأموال من الصندوق الخاص لتعزيز حماية البنية التحتية الحيوية.. وقد تحدثت بالفعل مع وزير المالية المحلي بالولاية في هذا الشأن.. يجب أن يخضع كل شيء للمراجعة".

ولا يرى فيجنر، أن إدارة الأزمة خلال انقطاع الكهرباء تستحق الكثير من النقد، وقال: "بالنظر للوراء، ربما كان من الأفضل لي شخصيا الذهاب إلى هناك والتقاط صور في الموقع.. لكن ذلك لم يكن ليساعد المئة ألف شخص المتضررين على الإطلاق".

وعن مباراة التنس التي خاضها في اليوم الأول من انقطاع الكهرباء، قال إنه كان "من الأفضل ربما" الإعلان عن ذلك يوم الأحد، مضيفا أنه كان متاحا طوال الوقت.

وقال: "كان الهاتف في حقيبتي الرياضية وهو يعمل. مارست الرياضة لمدة ساعة لتصفية ذهني".