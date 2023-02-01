تونس والمنظمة العربية للسياحة تبحثان تطوير الصناعة السياحية عربياً

بحث وزير السياحة التونسي محمد المعز بلحسين ورئيس المنظمة العربية للسياحة بندر بن فهد آل فهيد والوفد المرافق له فرص التعاون المشترك بين الجانبين وسبل تطوير الصناعة السياحية في الوطن العربي وبالأخص في تونس.

جاء ذلك خلال لقاء وزير السياحة التونسي مع رئيس المنظمة العربية للسياحة على هامش زيارته إلى تونس والتي تتضمن المشاركة في تظاهرة "أيام الطهي العربي" المُنظمة من قبل الجامعة التونسية للمطاعم السياحية، تحت رعاية وزارة السياحة وبدعم من وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، وتستمر ليومين.

كما ناقش الجانبان سبل تعزيز مجالات الاستثمار السياحي، آليات الضمان المتاحة للمستثمرين، وفرص التدريب والتأهيل للعاملين في القطاع السياحي بما يسمح بزيادة جودة الخدمات، إلى جانب تدعيم وتثمين الصناعات التقليدية، والترويج للوجهة التونسية في الوطن العربي.

واتفق الطرفان - وفقا لبيان صادر عن وزارة السياحة التونسية اليوم /الثلاثاء/- على تنفيذ برامج مشتركة تهدف خاصة لجذب رؤوس الأموال للاستثمار السياحي وتنشيط وتنمية السياحة العربية البينية على غرار برنامج "اجازتك بالعربي" الذي سيمكن من تسهيلات للسياح، و زيادة المبادرات والبرامج التنشيطية الموجهة للسائح العربي وعائلته، و الإعداد لبرامج تسويقية سياحية جماعية عربية تكون شاملة للمنطقة العربية ككل.