تسوية النزاع بين الخطوط الجوية القطرية وإيرباص بشأن طلاء طائرات إيه 350

توصلت شركتا الخطوط الجوية القطرية وصناعة الطائرات الأوروبية إيرباص إلى اتفاق لتسوية النزاع طويل المدى بشأن مشكلة طلاء الطائرات طراز أيه 350، وتجنب مواجهة مفتوحة بين الشركتين أمام القضاء.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أنه رغم سرية شروط التسوية، فإن الطرفين سيوقفان دعاواهما القضائية بحسب بيانين منفصلين، كما اتفقت الشركتان على بدء مشروع لإصلاح الطائرات وإعادة تشغيلها.

وقالت شركتا الخطوط الجوية القطرية وإيرباص: "هذا الاتفاق سيتيح للخطوط الجوية القطرية وإيرباص المضي قدما والتعاون معا كشركاء".

وقالت إيرباص، إن الاتفاق يتيح تجديد طلبية الشركة القطرية لشراء 50 طائرة طراز أيه 321 ذات الممر الواحد، والتي كانت الشركة القطرية قد ألغتها بسبب النزاع.

كما ستسلم إيرباص 23 طائرة من طراز إيه 350 كانت جزء من طلبية سابقة للشركة القطرية.

وكانت الخطوط الجوية القطرية قد أعلنت في مطلع أغسطس 2021، وقف تشغيل 13 من طائراتها إيرباص إيه 350 بسبب التدهور السريع لأسطح جسم الطائرة.

وفي حين اعترفت الشركة الأوروبية بتدهور في حالة الطلاء للطائرات، فإنها يمكن أن تعرض شبكة معدنية متكاملة تهدف إلى حماية الطائرة في حال حدوث صاعقة على جسمها المصنوع من مواد مركبة، وهذا ليس له أي عواقب على السلامة خلال تحليقها.