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مصرع شخص وإصابة آخر في حادث سير بالبدرشين

محمود عبد السلام
نشر في: الأربعاء 1 فبراير 2023 - 12:21 م | آخر تحديث: الأربعاء 1 فبراير 2023 - 12:21 م
لقى شاب مصرعه، بينما أصيب آخر بكسور وجروح متفرقة بالجسد، إثر حادث سير بمركز البدرشين في الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث مروري ووجود متوفي بمركز البدرشين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين وقوع حادث سير مركبة توكتوك، مما أسفر عن مصرع "عماد. م" 34 سنة، وإصابة "مصطفى. م"، 32 سنة، ونقلت الجثة إلى المشرحة، والمصاب إلى مستشفى البدرشين المركزي لتلقي العلاج اللازم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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