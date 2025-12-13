ألمانيا تدعو إسرائيل إلى وقف بناء المستوطنات: يعرقل حل الدولتين

دعت وزارة الخارجية الألمانية، إسرائيل إلى التراجع الفوري عن قرار بناء مستوطنات جديدة في الضفة.

وأصدرت الوزارة الخارجية الألمانية بيانًا تدين فيه بناء المستوطنات وتدعو إلى وقفه.

وجاء في البيان: "هذا الأسبوع، تمت الموافقة على بناء أكثر من 750 وحدة سكنية جديدة في الضفة الغربية، وفي عام 2025، تمت الموافقة على بناء ما يقرب من 30 ألف وحدة سكنية جديدة، وهو رقم قياسي جديد يدعو إلى قلق بالغ".

وأضاف البيان: "إن بناء المستوطنات لا ينتهك القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي فحسب، بل يؤخر أيضًا حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي كما طالبت به محكمة العدل الدولية. وترفض ألمانيا الضم الرسمي والفعليّ الصريح. "ولن نعترف إلا بالتغييرات التي طرأت على حدود عام 1967".