فلسطين: إسرائيل تواصل التطهير العرقي والتصعيد بأراضينا

• وفق رسائل بعثها المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور إلى مسؤولين أمميين

قالت فلسطين، السبت، إن إسرائيل تواصل "التطهير العرقي" وتصعيد "اعتداءاتها وجرائمها" بما في ذلك الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

جاء ذلك في 3 رسائل متطابقة موجهة من المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (سلوفينيا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفق وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا".

وتتعلق الرسائل بـ"مواصلة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في ارتكاب اعتداءاتها وجرائمها بحق الشعب الفلسطيني، واستمرار حملات الاستيطان والتطهير العرقي والتحريض في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية".

وأشار مندوب فلسطين إلى "استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في إرهاب المجتمعات الفلسطينية والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وتدمير الممتلكات بوتيرة متصاعدة".

وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية "تمضي قدما في نزع الإنسانية عن الشعب الفلسطيني وتواصل الإعلان صراحة عن خططها لضم الأراضي الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين قسرا، ومنعهم من ممارسة حقهم غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال".

وتابع أن إسرائيل تواصل تصعيد أنشطتها الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية (...) إلى جانب مواصلة المستوطنين اعتداءاتهم الإرهابية ضد القرى الفلسطينية (...) ومواصلة قوات الاحتلال في حملات الاعتقال التعسفي بحق المدنيين الفلسطينيين وإساءة معاملتهم".

وتطرق منصور، إلى مواصلة إسرائيل "أعمالها الاستفزازية وغير القانونية في القدس الشرقية المحتلة".

وأشار إلى اقتحام مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) الاثنين.

وبشأن الوضع في قطاع غزة، تحدث منصور، عن استمرار التهديدات والمخططات الإسرائيلية لضم المزيد من الأراضي الفلسطينية.

ولفت إلى تصريحات مسؤولين إسرائيليين بأن "الخط الأصفر" يشكّل الحدود الجديدة بين غزة وإسرائيل، في انتهاك آخر لاتفاق وقف إطلاق النار وللقانون الدولي الذي يحظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة.

كما ندّد مندوف فلسطين، باستمرار إسرائيل في عرقلة دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وتقييد وصول الأمم المتحدة ووكالاتها.

وذكر أن إسرائيل قتلت أكثر من 383 فلسطيني، بينهم العديد من الأطفال،

وأصابت أكثر من ألف آخرين في غزة منذ بدء وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر الماضي.

وجدد منصور، دعوته المجتمع الدولي "لبذل كافة الجهود اللازمة للحفاظ على وقف إطلاق النار وتوسيعه ليشمل كامل قطاع غزة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية".

كما دعا إلى "ضمان توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ووضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب".

وفي 10 أكتوبر الماضي، دخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل حيز التنفيذ، بعد سنتين من حرب إبادة ارتكبتها تل أبيب في القطاع، خلفت أكثر من 70 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد على 171 ألف جريح.

وإلى جانب الخسائر البشرية، تسببت الإبادة الجماعية بدمار هائل طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، بخسائر أولية قُدرت بنحو 70 مليار دولار.

وتضمنت المرحلة الأولى انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي إلى ما سُمي "الخط الأصفر"، وإعادة الأسرى الإسرائيليين الأحياء والقتلى، وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين.

وبالتزامن مع حرب الإبادة قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنون في الضفة الغربية أكثر من 1092 فلسطينيا، وأصابوا نحو 11 ألفا، إضافة لاعتقال ما يزيد على 21 ألفا.