كشف المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، السبت، عن تفاصيل حادث إطلاق النار الذي استهدف دورية مشتركة لقوات الأمن السورية والقوات الأمريكية قرب مدينة تدمر (وسط).

وأشار متحدث الداخلية، إلى أن الهجوم الذي أوقع قتلى أمريكيين "جاء بعد تحذيرات مسبقة لم تأخذها قوات التحالف الدولي بعين الاعتبار".

ونقلت قناة "الإخبارية السورية" (رسمية) عن البابا، قوله: كان هناك تحذيرات مسبقة من طرف قيادة الأمن الداخلي للقوات الشريكة في منطقة البادية، باحتمال حصول خرق أو هجمات متوقعة لداعش".

وأضاف "قوات التحالف الدولي لم تأخذ التحذيرات السورية باحتمال حصول خرق لداعش بعين الاعتبار".

وأشار البابا، إلى أنه "على باب أحد المقرات في بادية تدمر أقدم عنصر يتبع لداعش على إطلاق النار".

وتابع: "كان هناك جولة بين قيادة التحالف الدولي في سوريا وقيادة الأمن الداخلي (السورية) بالبادية أثناء إطلاق النار".

ولفت البابا، إلى أنه "سيتم التأكد من ارتباط هذا العنصر بتنظيم داعش أم أنه يحمل فكر التنظيم نفسه".

وشدّد على أن "منفذ الهجوم لا يملك أي ارتباط قيادي داخل الأمن الداخلي ولا يعد مرافقاً للقيادة".

وأوضح البابا، أنه "تم تحييد منفذ الهجوم بعد اشتباكه مع الأمن السوري وقوات التحالف".

وفي وقت سابق السبت، أعلنت السلطات في دمشق عن إصابة عنصرين من قوات الأمن السوري وعدد من أفراد القوات الأمريكية بالبلاد، جراء تعرض دورية ميدانية مشتركة لإطلاق نار كثيف قرب تدمر.

ولاحقا، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية عن مقتل جنديين أمريكيين ومدني أمريكي، وإصابة ثلاثة عسكريين آخرين، نتيجة كمين نصبه مسلح من تنظيم "داعش" في سوريا.

وتأتي هذه الحادثة في منطقة تشهد وجودا ونشاطا لخلايا تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي، الذي لا يزال ينفذ هجمات مباغتة في البادية السورية الواسعة جنوب شرقي البلاد.

وتعمل القوات الأمريكية في سوريا ضمن التحالف الدولي لمحاربة "داعش" الذي تشكل بقيادة الولايات المتحدة عام 2014 وانضمت إليه سوريا في 12 نوفمبر 2025.

يُذكر أن التحالف الدولي ينفّذ منذ تأسيسه عمليات عسكرية ضد "داعش" في سوريا والعراق بمشاركة عدد من الدول، غير أن دمشق لم تكن طرفا فيه.

ومنذ الإطاحة بالنظام المخلوع في ديسمبر 2024، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى ضبط الأوضاع الأمنية بالبلاد.