الرئيس الإندونيسي يؤكد توصيل مياه الشرب وإصلاح البنية التحتية لسكان المناطق المنكوبة بالفيضانات

صرّح الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، بأن الحكومة ستعمل على تلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحًا لسكان مقاطعة لانجكات، شمال سومطرة، المتضررين من الفيضانات والانهيارات الأرضية، ولا سيما توفير المياه النظيفة للشرب والصرف الصحي.

ونقلت وكالة أنتارا الإندونيسية للأنباء عن برابوو التصريحات التي أدلى بها خلال زيارة قام بها إلى مأوى للاجئين في مدرسة لانجكات الإسلامية الثانوية العامة رقم 1 اليوم السبت.

وقال برابوو، في بيان في بث مباشر على قناة أمانة الرئاسة على موقع يوتيوب: "جئت إلى هنا لأرى الوضع بنفسي.. وقد أطلعني المحافظ على الاحتياجات العاجلة، بما في ذلك توفير مياه الشرب النظيفة.. وسنعمل على تلبية هذه الاحتياجات فورًا".

وإلى جانب الاحتياجات الأساسية، تعهّد الرئيس بدعم الحكومة لإعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة، وخاصة السدود التي انهارت خلال الفيضانات.

وأوضح سوبيانتو، أنه سيتم تنفيذ أعمال الترميم بشكل مشترك من قبل عدة مؤسسات لتسريع جهود التعافي في المناطق المتضررة.

وكان برابوو، قد أكد في وقت سابق اليوم، أن الحكومة الإندونيسية لا تزال ملتزمة باتخاذ إجراءات صارمة ضد قطع الأشجار غير القانوني الذي يستمر في عدة مناطق من البلاد.

وفي حديثه عقب زيارته السكان المتضررين من الفيضانات في إقليم سومطرة الشمالية اليوم، تناول برابوو المخاوف من أن يكون قطع الأشجار غير القانوني قد أسهم في الفيضانات الأخيرة في سومطرة، مشيرا إلى أن الحكومة تتخذ إجراءات ضد الشركات التي تعمل من دون تصاريح قانونية مناسبة، بحسب وكالة أنتارا الإندونيسية للأنباء.

وقال: "سنقمع قطع الأشجار غير القانوني".

وأضاف برابوو، في بيان بثته قناة الأمانة على موقع يوتيوب: "لقد بدأ إنفاذ القانون بالفعل".

وفي إطار هذه الحملة تعمل الحكومة على تعزيز التنسيق بين الجهات المختلفة لتحسين الرقابة وتطبيق القانون على أرض الواقع.