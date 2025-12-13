ترامب: سنرد على مقتل 3 أمريكيين في هجوم بسوريا

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة سترد بعد مقتل ثلاثة أمريكيين في هجوم بسوريا تُحمّل واشنطن مسئوليته لتنظيم (داعش).

وأضاف الرئيس الأمريكي للصحفيين، في البيت الأبيض قبل مغادرته لحضور مباراة كرة القدم بين الجيش والبحرية في بالتيمور: "هذا هجوم من داعش".

وقدم ترامب، تعازيه لأسر الأمريكيين الثلاثة الذين قتلوا، وقال إن الثلاثة الآخرين الذين أُصيبوا "يبدو أنهم بخير إلى حد كبي".



وكانت أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، مساء السبت، مقتل عسكريين اثنين ومدني أمريكيين وإصابة 3 جنود آخرين، إثر كمين نفّذه مسلح من تنظيم داعش في سوريا.

وقالت "سنتكوم" في بيان عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، إن عسكريين أمريكيين تعرضوا لكمين نفذه مسّلح من تنظيم داعش.

وأضافت أن الهجوم أسفر عن مقتل عسكريين اثنين ومدني، وإصابة 3 عسكريين آخرين، مشيرة إلى أنه جرى اشتباك مع المسلح أدى إلى مقتله.

وتابعت: "احتفاظا بالخصوصية واحتراما لأسر الضحايا، ووفقاً لسياسة وزارة الحرب، سيتم حجب هويات العسكريين إلى حين مرور 24 ساعة على إبلاغ ذويهم".

ولفتت القيادة المركزية الأمريكية إلى أنه "سيتم تزويد وسائل الإعلام بالمستجدات فور توفرها".

بدوره، أدان المبعوث الأمريكي إلى دمشق توماس باراك، في تدوينة عبر "إكس"، الهجوم وأكد التزام الولايات المتحدة الراسخ بهزيمة الإرهاب مع شركائها السوريين.

وقال باراك: "أدين بشدة الكمين الإرهابي الجبان الذي استهدف دورية مشتركة بين القوات الأمريكية والحكومة السورية في وسط سوريا".

وأضاف: "نعرب عن حزننا العميق لفقدان ثلاثة من أفراد القوات الأمريكية البواسل والمدنيين، ونتمنى الشفاء العاجل للجنود السوريين المصابين في الهجوم".

واختتم المبعوث الأمريكي إلى دمشق بالقول: "نؤكد التزامنا الراسخ بهزيمة الإرهاب مع شركائنا السوريين".

وفي وقت سابق اليوم، أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" نقلا عن مصدر أمني دون تسميته "بتعرض قوات أمن سورية وقوات أمريكية لإطلاق نار قرب مدينة تدمر، أثناء تنفيذ جولة ميدانية مشتركة".

وأوضح المصدر أن الحادث أسفر عن إصابة عنصرين من قوات الأمن السورية وعدد من أفراد القوات الأمريكية، فيما قُتل مطلق النار، دون معلومات إضافية بشأن دوافع الحادث أو ملابساته.

ومساء اليوم، أعلنت الداخلية السورية أن مسلحا أقدم على إطلاق النار على باب أحد المقرات في بادية تدمر، مضيفة أنه "سيتم التأكد من ارتباط هذا العنصر بتنظيم داعش أو أنه يحمل فكر التنظيم نفسه".

وأضافت أنه "كان هناك تحذيرات مسبقة من طرف قيادة الأمن الداخلي للقوات الشريكة في منطقة البادية باحتمال حصول خرق أو هجمات متوقعة لداعش".

وتابعت أن "قوات التحالف الدولي لم تأخذ التحذيرات السورية باحتمال حصول خرق لداعش بعين الاعتبار"، وفق ما نقل إعلام رسمي.

وتأتي هذه الحادثة في منطقة تشهد وجودا ونشاطا لخلايا تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي، الذي لا يزال ينفذ هجمات مباغتة في البادية السورية الواسعة جنوب شرقي البلاد.

وتعمل القوات الأمريكية في سوريا ضمن التحالف الدولي لمحاربة "داعش" الذي تشكل بقيادة الولايات المتحدة عام 2014 وانضمت إليه سوريا في 12 نوفمبر 2025.

يُذكر أن التحالف الدولي ينفّذ منذ تأسيسه عمليات عسكرية ضد "داعش" في سوريا والعراق بمشاركة عدد من الدول، وفي نوفمبر الماضي، انضمت سوريا لتصبح رسميا الشريك رقم 90 في هذا التحالف.

ومنذ الإطاحة نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى ضبط الأوضاع الأمنية بالبلاد.