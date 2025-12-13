بدء فرز الأصوات بمراكز الاقتراع في 9 بلديات ليبية، مساء السبت، عقب انتهاء التصويت ضمن المرحلة الثالثة من انتخابات المجالس البلدية.

وقالت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في منشور بصفحتها على منصة فيسبوك الأمريكية: "تم قفل مراكز الاقتراع على تمام الساعة 6 مساء" بالتوقيت المحلي.

وأوضحت المفوضية في منشور آخر بدء عملية "الفرز والعد داخل مراكز الاقتراع بعد قفلها في البلديات التسع المستهدفة ضمن انتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثالثة - 2025)".

وفي حين لم تعلن المفوضية نسبة المشاركة النهائية، إلا انها ذكرت في وقت سابق أن "نسبة المشاركة الأولية في التصويت حتى الساعة الثالثة مساءً (13:00 ت.غ) بلغت نحو 50 بالمئة من إجمالي عدد الناخبين ما يقابل (يعادل) نحو 60 ألفا و330 ناخبا".

وفي وقت سابق السبت، أعلنت المفوضية فتح مراكز الاقتراع بمدن: بنغازي (شرق)، سرت (وسط)، سبها (جنوب غرب)، طبرق، قصر الجدي، توكرة، الأبيار، سلوق، وقمينس (شرق)، ضمن المرحلة الثالثة من الانتخابات البلدية.

وتعليقا على ذلك، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، في تدوينة على حسابه بمنصة فيسبوك الأمريكية: "أرحب باستئناف العملية الانتخابية ضمن المجموعة الثالثة من انتخابات المجالس البلدية المتوقفة منذ أغسطس الماضي".

واعتبر الدبيبة، ذلك "خطوة مهمة تُمكّن مواطنينا من ممارسة حقهم الأصيل في اختيار ممثليهم بالمجالس البلدية بكل حرية ومسؤولية".

وأوضح أن "خيار صندوق الاقتراع سيظل المسار الأمثل الذي دعونا إليه مرارًا، باعتباره الطريق الآمن للتعبير عن إرادة الليبيين وبناء مؤسسات شرعية تعبّر عنهم".

وأكد الدبيبة، أن "إنجاح مسيرة الانتخابات البلدية يمثل إحدى الركائز الأساسية الداعمة للوصول إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية في كافة ربوع البلاد وتحقيق الاستقرار وترسيخ دولة القانون والمؤسسات".

بدوره، أعلن نائب القائد العام لقوات شرق ليبيا صدام حفتر، في منشور على فيسبوك "دعمه الكامل لانتخابات المجالس البلدية في كل ربوع البلاد".

وقال صدام حفتر، إن "انتخابات المجالس البلدية ستسهم في تعزيز دور المؤسسات المحلية وستخدم مسار بناء الدولة واستقرارها".

وثمن "جهود المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ودور الأجهزة الأمنية في تأمين العملية الانتخابية وضمان سيرها بشكل منظم ومسؤول".

وخاض المنافسة في تلك البلديات وفق إحصائيات نشرتها المفوضية، 922 مرشحا بينهم 638 رجلا و284 امرأة، مقسمين إلى 213 مرشحا بنظام الفردي و709 مرشحين ضمن 65 قائمة.

ويتنافس المرشحون على 87 مقعدا في تلك البلديات، منها 21 مقعدا مخصصة للنساء و9 لذوي الإعاقة.

ووفق الإحصائيات ذاتها، يبلغ العدد النهائي للناخبين 120 ألفا و115 ناخب وناخبة، بينهم 82 ألفا و256 ذكر، بنسبة 68 بالمئة و37 ألفا و859 سيدة بنسبة 32 بالمئة.

وفي 16 نوفمبر 2024، أنهت مفوضية الانتخابات الليبية المرحلة الأولى من انتخابات المجالس البلدية على مستوى 58 بلدية من إجمالي 143 بعموم البلاد، بينما انطلقت المرحلة الثانية في 16 أغسطس الماضي، وانطلقت المرحلة الثالثة اليوم السبت.

وبجانب المجالس البلدية، يأمل الليبيون في إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية لإنهاء نزاعات وانقسامات تتجسد منذ مطلع 2022 في وجود حكومتين إحداهما برئاسة أسامة حماد، وكلفها مجلس النواب (شرق) والأخرى حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والتي تتخذ من طرابلس (غرب) مقرا لها.