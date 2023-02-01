الفيوم: انطلاق البرنامج التدريبي لتعزيز حقوق الإنسان ومكافحة الفساد

انطلقت فعاليات البرنامج التدريبي لتعزيز حقوق الإنسان ومكافحة الفساد، اليوم الأربعاء، بالقاعة الكبرى بديوان عام محافظة الفيوم، والذي تنظمه وحدة حقوق الإنسان برئاسة الأستاذ حمادة الروبي، على مدار أسبوع كامل من 1 إلى 8 فبراير الجاري.

وبدوره، أوضح الدكتور محمد التوني معاون المحافظ المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن البرنامج التدريبي لوحدة حقوق الإنسان بالمحافظة، يهدف إلى بناء قدرات وصقل وتنمية مهارات 120 متدرباً ومتدربة، يمثلون العاملين بديوان عام المحافظة، ومديريات الخدمات، ومجالس المدن، والوحدات المحلية، والجمعيات الأهلية، المعنيين بمجال حقوق الإنسان.

وأكد معاون المحافظ، أن البرنامج التدريب بدأ بمحاضرة للدكتورة زينب الباهي عميد كلية المعهد العالي للخدمة الاجتماعية، بجامعة 6 أكتوبر، وتضمنت التعريف بحقوق الإنسان ومكافحة الفساد، واستعرضت خلالها أهم النقاط المتعلقة بشرح أوجه الفساد وصوره وتعدد أشكاله، وأسبابه، وكيفية العمل علي مكافحته، والذي يمثل مطلبا أساسيا لتحقيق الإصلاح في المجتمع، وجرت مناقشة العديد من تساؤلات واستفسارات المشاركين بالدورة التدريبية من مختلف المديريات والرد على استفساراتهم.

وأضاف أن البرنامج التدريبي يشمل محاضرات لمحاضرين متخصصين من أساتذة الجامعات والمعنيين بحقوق الإنسان بموضوعات: المنظمات الدولية والمحلية، والاستراتيجية الوطنية، والمفاهيم الأساسية لحقوق الإنسان، وشرح باب الحريات بالدستور المصري، والنقابات المهنية وحقوق الإنسان، وحقوق ذوي الهمم والفئات الأولى بالرعاية، وتعليم لغة الإشارة، وإدارة الأعمال، وملامح نظام الإدارة المحلية الجديد، وتكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها، وإعداد القادة.