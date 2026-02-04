روبيو يدعو إيران إلى تقديم تنازلات مع اقتراب المفاوضات

دعا وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الأربعاء، إيران إلى تقديم تنازلات في المفاوضات المقبلة مع واشنطن، قائلا إن المحادثات ستحتاج إلى معالجة مجموعة من القضايا الحاسمة من أجل التوصل إلى نتيجة "مفيدة".

قال روبيو، عن المحادثات المقررة بعد غد الجمعة: "إذا أراد الإيرانيون الاجتماع، فنحن مستعدون".

لكنه قال إن برنامج إيران النووي وبرنامج الصواريخ الباليستية ودعمها "للمنظمات الإرهابية في أنحاء المنطقة" ومعاملتها لشعبها، يجب أن تطرح على الطاولة.

وتابع للصحفيين: "في نهاية المطاف، الولايات المتحدة مستعدة للتعامل، وكانت دائما مستعدة للتعامل مع إيران".

قد رفضت إيران بشكل علني تقديم أي تنازلات بشأن برنامجها الصاروخي، بينما أشارت إلى استعدادها لقبول قيود على أنشطتها النووية.

وأفادت وسائل الإعلام الإيرانية، بأنه من المقرر أن يستأنف ممثلو البلدين المفاوضات "غير المباشرة" يوم الجمعة في عمان، مما يعني أن وزير الخارجية العماني سينقل مرة أخرى الرسائل بين الجانبين، كما فعل العام الماضي.

وقالت إيران، إن وزير الخارجية عباس عراقجي سيمثل طهران. وقال روبيو إن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف سيحضر المحادثات، لكنه لم يؤكد أن المحادثات ستعقد في عمان.

ومؤخرا أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الدفع بأسطول ضخم إلى المنطقة المحيطة بإيران، بقيادة حاملة الطائرات يو إس إس أبراهام لينكولن وسط توتر بين الدولتين بسبب الخلاف حول برنامج إيران النووي وأنشطتها الإقليمية وبرنامجها إضافة إلى العقوبات الأمريكية المفروضة عليها منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2018.

من جانبه، حذر المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، الولايات المتحدة من أنه إذا "بدأوا حربا، فإنها هذه المرة ستكون حربا إقليمية".