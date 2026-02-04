البرلمان الأوروبي يستعد لاستئناف العمل على اتفاقية التعريفة الجمركية مع واشنطن

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يستعد البرلمان الأوروبي، لاستئناف العمل على تنفيذ اتفاقية التعريفة الجمركية بين الاتحاد الأوروبي وأمريكا، وذلك في أعقاب خفض تصعيد النزاع حول جرينلاند.

وقال رئيس لجنة التجارة بالبرلمان الأوروبي بيرند لانج، اليوم الأربعاء، إن اللجنة قد تتبنى موقفها بشأن الاتفاقية خلال اجتماع مقرر في 24 فبراير.

ومن المقرر أن يتم التصويت من جانب البرلمان بكامل هيئته في شهر مارس المقبل.

وتنص الاتفاقية التي تم التوصل إليها في يوليو الماضي على السماح بالواردات المعفاة من الرسوم الجمركية للسلع الصناعية الأمريكية إلى الاتحاد الأوروبي.

وفي المقابل، وافقت الولايات المتحدة على وضع حد أقصى للتعريفة الجمركية على معظم الواردات من الاتحاد الأوروبي بنسبة 15%.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في يناير الماضي عن فرض رسوم جمركية عقابية بنسبة 10% على ثماني دول أوروبية، في خطوة سعى من خلالها للضغط على الدنمارك لبيع جرينلاند للولايات المتحدة.

وردا على ذلك، كان البرلمان الأوروبي قد قرر تعليق العمل على تنفيذ اتفاقية التعريفة الجمركية.

غير أن ترامب علق فرض الرسوم بنسبة الـ10% مبررا ذلك بالتوصل إلى "إطار لاتفاق مستقبلي" بشأن الأمن في القطب الشمالي مع أمين عام حلف شمال الأطلسي (ناتو).