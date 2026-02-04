القوات الأمريكية تستهدف مواقع لتنظيم داعش في سوريا

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أنها نفذت خمس ضربات ضد أهداف متعددة تابعة لتنظيم داعش في سوريا خلال الفترة من 27 يناير الماضي حتى 2 فبراير الحالي، في وقت تواصل فيه قوات التحالف ممارسة الضغط العسكري لضمان إلحاق هزيمة دائمة بالتنظيم المسلح.

وأفادت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان على موقعها على الإنترنت، بأن قواتها حددت ودمرت موقع اتصالات لتنظيم داعش، وموقع لوجستي حيوي ، ومستودعات لتخزين الأسلحة، باستخدام 50 ذخيرة دقيقة تم إطلاقها بواسطة طائرات ذات أجنحة ثابتة ، وطائرات مروحية، وطائرات مسيرة.

وقال الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية: "إن ضرب هذه الأهداف يبرهن على تركيزنا المستمر وعزمنا على منع عودة تنظيم داعش في سوريا".

وشدد على أن "العمل المشترك مع قوات التحالف والشركاء المحليين بهدف إلحاق هزيمة دائمة بتنظيم داعش، يعزز أمن الولايات المتحدة والمنطقة والعالم."

وأوضح بيان القيادة المركزية، أن القوات الأمريكية والحليفة شنت العملية العسكرية التي تحمل اسم "ضربة هوك آي"، ردا على هجوم نفذه تنظيم داعش في 13 ديسمبر الماضي ضد القوات الأمريكية والسورية في منطقة تدمر، وأسفر كمين داعش عن مقتل جنديين أمريكيين ومترجم أمريكي.

وأوضح بيان القيادة المركزية الأمريكية، أن العمليات المستهدفة التي نُفذت خلال ما يقرب من شهرين أسفرت عن مقتل أو أسر أكثر من 50 عنصرا من تنظيم داعش.