المحكمة العليا الأمريكية تسمح بدوائر انتخابية جديدة في الكونجرس بكاليفورنيا تصب في مصلحة الديمقراطيين

سمحت المحكمة العليا الأمريكية، اليوم الأربعاء لولاية كاليفورنيا، باستخدام خريطة جديدة للدوائر الانتخابية للكونجرس وافق عليها الناخبون وتصب في مصلحة الديمقراطيين في انتخابات هذا العام، رافضة التماسا من الجمهوريين في الولاية وإدارة الرئيس دونالد ترامب.

ولم يعترض أي من القضاة على الأمر الموجز برفض الاستئناف دون تفسير، كما هو شائع في قضايا الطوارئ بالمحكمة.

وكان القضاة، قد سمحوا في وقت سابق باستخدام خريطة تكساس التي تصب في مصلحة الجمهوريين في عام 2026، على الرغم من حكم المحكمة الابتدائية بأنه من المحتمل أن تكون الخريطة تميز على أساس العرق.

وكتب القاضي المحافظ صامويل أليتو، في ديسمبر، أنه يبدو أن الولايتين اعتمدتا خرائط جديدة لتحقيق مكاسب سياسية، والتي قضت المحكمة العليا في السابق بأنها لا يمكن أن تكون أساسا لإقامة دعوى قضائية اتحادية.