أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الخميس، بسقوط جريح جراء إطلاق نار إسرائيلي في جنوب لبنان.

وذكرت "الوكالة الوطنية للاعلام" اليوم أن "الصليب الاحمر اللبناني نقل جريحا من بلدة الوزاني إلى مستشفى مرجعيون الحكومي، نتيجة تعرضه لإطلاق نار معاد".

وأشارت إلى "تعرض أطراف يارين والجبين وام التوت لقصف مدفعي معاد" ، لافتة إلى أن "العدو استهدف صباحا من مواقعه المتاخمة لجبل اللبونة بنيران رشاشاته الثقيلة جبلي اللبونة والعلام".

وأوضحت أن "العدو الإسرائيلي أطلق ، مساء أمس الأربعاء، عددًا من قذائف المدفعية الثقيلة على أطراف بلدات الناقورة وجبل اللبونة وعلما الشعب وطيرحرفا والضهيرة وعيتا الشعب وبيت ليف ورميش ما أدى إلى أضرار جسيمة في المزروعات واشجار الزيتون والصنوبر وتضرر شبكة المياه، وأطلق القنابل المضيئة في سماء القطاعين الغربي والأوسط وصولا حتى مشارف مدينة صور".

ووفق الوكالة، "أدت غارة مساء أمس على بلدة بيت ليف إلى تدمير منزل وارتقاء شهيد نعته لاحقا المقاومة الإسلامية".

ولفتت الوكالة إلى أن "قضية النزوح في اتجاه المناطق الأمنة اللبنانية وبخاصة في منطقة صور مازالت ترمي بثقلها الكبير على اتحاد بلديات صور والبلديات في قضاء صور فيما لم تعتمد الأقضية اللبنانية الاخرى مراكز استقبال النازحين سوى مركز في منطقة الغازية".