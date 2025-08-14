الرأس الأخضر تعلن حالة الطوارئ بعدما أودت الفيضانات بحياة 8 أشخاص

أعلنت حكومة الرأس الأخضر، حالة الطوارئ، بعدما دمرت عاصفة استوائية أجزاء من الأرخبيل الأفريقي، مما أدى لوفاة 8 أشخاص على الأقل، حسبما قال مسئولون.

ويواصل رجال الإنقاذ بحثهم، اليوم الخميس، عن عشرات المفقودين.

وأصبح نحو 1500 شخص بلا مأوى منذ ضربت عاصفة إرين جزر ساو فيسينتي وسانتو انتاو وساو نيكولاو يوم الاثنين الماضي.

ودمرت العاصفة العديد من المنازل والطرق، وأدت إلى انهيار جسور، كما تسببت في فيضانات قوية في الجزر الثلاث.

وكان رئيس الوزراء يوليسيس كوريا إي سيلفا، أعلن في وقت متأخر أمس الأربعاء تشكيل مجلس إدارة أزمة لتسريع جهود الإغاثة. وأضاف أن البنك الدولي قدم 10 ملايين دولار من أجل جهود إعادة البناء.

كما أعلنت الحكومة الحداد الوطني لمدة يومين.

وأفادت وكالة الأنباء البرتغالية، بأن لشبونة أرسلت سفينة بحرية إلى الرأس الأخضر لتقديم مساعدات إنسانية.