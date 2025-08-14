هيومان رايتس ووتش: الغارة الجوية الإسرائيلية على سجن إيراني كانت جريمة حرب واضحة

قالت منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان، اليوم الخميس، إن "الهجوم الجوي الإسرائيلي على سجن إيراني سيء السمعة" كان جريمة حرب واضحة، بينما اتهمت طهران أيضا بإيذاء وإخفاء السجناء بعد الهجوم.

يذكر أن إسرائيل قصفت سجن إيفين في طهران وهو إحدى أكثر منشآت الاحتجاز سيئة السمعة في إيران للنشطاء السياسيين والمعارضين، في 23 يونيو، خلال حربها التي استمرت 12 يوما مع إيران.

وأصاب القصف، الذي وقع خلال ساعات الزيارة، المدخل الجنوبي الرئيسي لسجن إيفين ومدخلا شماليا آخر ومناطق أخرى بالمجمع؛ مما أسفر عن تدمير المبنى الذي يضم منشآت طبية وعنابر سجن.

وقالت السلطات الإيرانية، في البداية، إن 71 شخصا على الأقل قتلوا خلال الغارة الجوية، من بينهم مدنيون بما في ذلك نزلاء وأقارب زائرون وعاملون بالسجن.

ثم رفعت وسائل الإعلام الإيرانية، في وقت لاحق هذا العدد، إلى 80 شخصا، ولم يتضح السبب وراء استهداف إسرائيل للسجن.

وقالت هيومان رايتس ووتش، إن الهجوم كان "عشوائيا بشكل غير قانوني"، وأنه ليس هناك دليل على توجيه تحذير مسبق أو وجود هدف عسكري قبل ضرب مجمع السجون الذي يقدر أنه يضم أكثر من 1500 سجين.

وقال مايكل بيدج نائب مدير الشرق الأوسط بالمنظمة: "لجعل الأمور أسوأ، عرضت القوات الإسرائيلية السجناء لخطر مشدد وهم بالفعل كانوا ضحايا القمع الوحشي الذي تمارسه السلطات الإيرانية".

وتابعت هيومان رايتس ووتش، إن السجناء تعرضوا لـ"معاملة سيئة وعنف" خلال إخراجهم من السجن عقب الهجوم وكذلك أثناء إعادتهم.

ولم ترد السلطات الإيرانية ،على اتصالات هاتفية اليوم الخميس، وهو يوم عطلة رسمية في البلاد.

كما لم يستجب جيش الاحتلال الإسرائيلي، لطلب فوري للتعليق على تقارير هيومان رايتس ووتش.