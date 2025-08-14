مسئول: ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات المفاجئة في كشمير الهندية إلى 32 على الأقل

أعلن مسئول إدارة الكوارث في القسم الهندي من كشمير، اليوم الخميس، مقتل ما لا يقل عن 32 شخصا بسبب الفيضانات المفاجئة الناجمة عن هطول أمطار غزيرة على قرية جبلية نائية في الإقليم.

وقال المسئول محمد إرشاد، إن فرق الإنقاذ في قرية تشوسيتي المدمرة الواقعة بجبال الهيمالايا، نجحت في إنقاذ ما لا يقل عن 100 شخص، مضيفا أن التقديرات الأولية تشير إلى أن هناك 50 شخصا آخرين على الأقل ما زالوا في عداد المفقودين.

وأفاد نائب وزير العلوم والتكنولوجيا في الهند جيتندرا سينج، بأن الفيضانات نتجت عن عاصفة رعدية شهدتها منطقة تشوسيتي في جامو وكشمير، وأنها "من الممكن أن تؤدي إلى خسائر بشرية كبيرة".

فيما قال مسئول محلي يدعى سوشيل كومار شارما، إنه تم إنقاذ بعض الأشخاص الذين تعرضوا لاصابات بالغة، وأنهم يتلقون العلاج حاليا في المستشفيات المحلية.

وقدم نائب الحاكم المحلي مانوج سينها، وهو كبير مسئولي نيودلهي في كشمير، تعازيه بسبب الوفيات التي سقطت، وقال إنه وجه أفرادا من القوات العسكرية وشبه العسكرية الهندية، بالإضافة إلى مسئولي الشرطة وإدارة الكوارث، لتعزيز عمليات الإنقاذ والإغاثة.