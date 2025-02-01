الوطنية للانتخابات تشارك في ورشة لتعزيز مشاركة المرأة في العملية الانتخابية

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن مشاركتها بفاعليات ورشة العمل التي عقدتها المنظمة العربية للإدارات الانتخابية والشبكة العربية للمرأة في الانتخابات وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمة الألمانية للتعاون الدولي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.



وأضافت الهيئة في بيان لها اليوم السبت، إن ورشة العمل استمرت على مدار 3 أيام تحت عنوان "أهمية التخطيط الاستراتيجي والذكاء الاصطناعي كأدوات لتعزيز مشاركة المرأة في العملية الانتخابية" وذلك بمشاركة عدد من الخبراء ووفود عن بعض الهيئات الانتخابية العربية.

وقالت الهيئة إن المستشار حازم بدوي استهل كلمته بالترحيب بالوفود المشاركة ووجه الشكر للجهات القائمة علي تنظيم ورشة العمل وثمن دور المرأة وأهميته في العملية الانتخابية، كما استعرض ملامح مشاركة المرأة المصرية خلال الاستحقاقات الدستورية علي جميع المستويات سواء الناخبة أو المترشحة أو أمناء اللجان الانتخابية أو القاضيات اللاتي تولين الإشراف على الانتخابات بمختلف اللجان، مؤكدا على أن الهيئة الوطنية للانتخابات عازمة علي تعزيز مشاركة المرأة في العملية الانتخابية من خلال بذل المزيد من الجهود في هذا الشأن.

وأوضح البيان أن وفد الهيئة برئاسة المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة تضمن المستشار الدكتور محمد الجنك عضو مجلس ادارة الهيئة، والمستشارين شريف صديق نائب مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، وإنجي بدوي، ومي مروان العضوات بالجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات.