ترامب عن حادثة تحطم طائرة في فيلادلفيا: فقدنا مزيدا من الأرواح البريئة

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على حادثة تحطم طائرة في فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا.

ونقلت وكالة فرانس برس عن ترامب قوله إنهم فقدوا مزيدا من الأرواح البريئة بعد حادث تحطم الطائرة "المحزن" في فيلاديلفيا.

وأعلنت إدارة الطيران الفدرالية الأمريكية أن ستة أشخاص كانوا على متن الطائرة التي تحطمت في منطقة حضرية في فيلادلفيا الجمعة.

وقالت إدارة الطيران الفدرالية في : «ستة أشخاص كانوا على متن الطائرة التي تحطمت حوالى الساعة 18,30 (بالتوقيت المحلي) في منطقة بشمال شرق فيلادلفيا بعد إقلاعها من مطار في المدينة. وفي بادئ الأمر كانت إدارة الطيران قالت إن شخصين اثنين كانا على متن الطائرة».