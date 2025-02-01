محمد صبحي يروي موقفا لأم كلثوم: كنت أبيع تذاكر حفلاتها

كشف الفنان محمد صبحي، عن عمله كبائع لتذاكر الحفلات من الصف الثالث الإعدادي حتى السنة الثالثة في المعهد العالي للفنون المسرحية، مشيرا إلى تقاضيه جنيها في اليوم.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «Spot Light» عبر شاشة «صدى البلد»: «عملت في حفلات أم كلثوم التي كانت تقام أول خميس من كل شهر، وكنت أحجز طوال الشهر تذاكر الحفلات، وأتقاضى 30 جنيها في الشهر، وهو مبلغ كان يعيشني لعام كامل».

وكشف عن موقف خاص مع سيدة الغناء العربي أم كلثوم، قائلا: «كنت أتمنى مشاهدتها مثل الأشخاص الذين كانوا يأتون إليّ ويبكون أمامي لأبيع لهم التذاكر، وأنا شاب صغير أجلس في شباك التذاكر، فحجزت مرة مقعدًا في أول صف في المنتصف بـ 3 جنيهات من مرتبي».

وتابع: «جاء صاحب الجمعية الخيرية، وطلب مقعدا في أول صف ولم يكن متاحا غير مقعدين في آخر الصف، وأخبرني أن الست أم كلثوم تريد مقعدا لضيف من خارج مصر، وسألني إن كنت اشتريت تذكرة، فقلت نعم فطلبها مني، فرفضت وقلت له: لأ، أنا مصري وقطعت تذكرة ومن حقي أن أستمع إليها في أول صف».

واستكمل: «ذهب الرجل ثم عاد، وقال لي: تعال كلم الست أم كلثوم، قلت في نفسي في داهية التذكرة، ودخلت فوجدتها أمام المرآة، وقالت لي(تفضل يا أستاذ)، وعندما التفت ورأتني قالت: (إيه ده! طلع عيل!)، ثم قالت لي(تعال يا حبيبي، أنت اشتريت تذكرة لتشاهدني؟ لو قلت لك إني في حاجة لها لضيف من خارج مصر؟)، فقلت لها سأقول لحضرتك إني مصري ومن حقي».

واختتم: « قالت لي تعال معي، وأخذتني من يدي إلى خشبة مسرح قصر النيل، والقاعة كانت مغلقة، وقالت لي: (ستجلس على هذا الكرسي هنا وأنا سأغني لك أنت فبكيت والحفلة مصورة، وكانت تنهي الكوبليه عندي، وبعد الحفلة نادت عليّ وأعطتني ظرفا - كانوا يقولون عن أم كلثوم إنها بخيلة- لكن عندما فتحت الظرف وجدت 50 جنيها، وسعر التذكرة كان 3 جنيهات، وقالت لي (تعال في أي وقت وسأجعلك تجلس في الصف الأول)».