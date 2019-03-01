أستراليا وإندونيسيا توقعان اتفاقا للتجارة الحرة الأسبوع المقبل

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال مسؤولون اليوم الجمعة، إن أستراليا وإندونيسيا ستوقعان اتفاقا للتجارة الحرة الأسبوع المقبل.

وذكر وزير التجارة الأسترالي، سيمون برمنجهام، إنه سيوقع الاتفاق مع نظيره الاندونيسي، إنجارتياستو لوكيتا، في جاكرتا يوم الاثنين.

ومن المتوقع أن يوفر "اتفاق الشراكة الاقتصادية الشاملة" وصولا أكبر وأفضل للبلدين إلى أسواق الزراعة والتعليم.

وقال برمنجهام للصحفيين في لونسيستون بولاية تسمانيا اليوم: "هذا اتفاق جيد بالنسبة لإندونيسيا من حيث زيادة فرصها الاقتصادية واستثماراتها."

وأضاف أن الاتفاق يمثل أيضا "فرصة عظيمة لمقدمي (الخدمات) التعليمية والصحية والمالية كذلك، للوصول بسهولة أكبر إلى إندونيسيا وتهيئة ظروف تنظيمية أفضل للقيام بأعمال".

وكانت المفاوضات قد اختتمت في آب/أغسطس، لكن التوقيع تأجل بعدما أعلن رئيس الوزراء سكوت موريسون أن أستراليا تدرس نقل سفارتها في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس.

وتعد إندونيسيا، أكبر دولة من حيث عدد السكان المسلمين، مؤيدا قويا للقضية الفلسطينية، وحذرت من أن مثل تلك الخطوة يمكن أن تقوض عملية السلام في الشرق الأوسط.

ويشار إلى أن كلا من إندونيسيا وأستراليا ضمن أكبر 20 اقتصادا في العالم.