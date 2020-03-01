«ميدور» تستهدف ضخ 300 مليون دولار فى رأسمالها خلال العام الجارى

تعتزم شركة الشرق الاوسط لتكرير البترول «ميدور» ضخ 300 مليون دولار فى رأسمالها خلال العام الجارى، تبعا لتصريحات مصادر بالشركة تحدثت لـ«مال وأعمال ــ الشروق».



أضافت أن الشركة استدعت من المساهمين خلال العام الماضى نحو 300 مليون دولار من إجمالى 800 مليون دولار رصدتها الشركة لزيادة رأسمالها، وتعتزم ضخ مبلغ مماثل خلال العام الجارى ضمن خطة زيادة رأسمالها إلى 2.2 مليار دولار عامى 2020 – 2021، مقابل 1.7 مليار دولار فى الوقت الحالى.



وتقوم الشركة باستدعاء الزيادة فى رأسمالها من خلال المساهمين بالتوازى مع استخدام قرض دولارى بقيمة 1.2 مليار دولار من تحالف بنوك عالمية هى كريدى أجريكول، بى إن بى باريبا، من خلال فروعها الرئيسية، وذلك بضمان هيئة تنمية الصادرات الإيطالية، لمدة 13.5 عام بغرض تمويل مشروعات التوسعات لزيادة طاقة التكرير بمعمل الشركة بتكلفة استثمارية قدرها 2.3 مليار دولار أمريكى.



وقالت مصادر مصرفية إن الشركة استخدمت ما يتجاوز 600 مليون دولار من القرض خلال العام الماضى لتمويل التوسعات الموجه بشأنها القرض.



ويساهم فى شركة ميدور كل من الهيئة المصرية العامة للبترول بنسبة 78%، وشركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية بتروجيت 10%، والشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية إنبى 10%، بنك قناة السويس 2%. ويبلغ رأسمال الشركة المدفوع 1.7 مليار دولار.



وتأسست «ميدور» عام 1994 بهدف مزاولة نشاط مصفاة لتكرير البترول الخام وإنتاج منتجات بترولية عالية الجودة للأسواق المحلية والعالمية، وبصدور القانون رقم 114 لسنة 2008 تحولت الشركة للعمل بنظام الاستثمار الداخلى. وتقوم الشركة بتسويق منتجاتها بالسوق المحلية وأوروبا والولايات المتحدة والكثير من الدول العربية والأفريقية.



ويهدف المشروع الموجه بشأنه التمويل إلى زيادة طاقة تكرير المعمل من نحو 100 ألف برميل يوميا، إلى نحو 160 ألف برميل يوميا.



وتغطى الشركة نحو 25% من إجمالى الاستهلاك المحلى من المواد البترولية، فى حين تصل حصة الشركة إلى نحو 33% من إجمالى الإنتاج المحلى من المواد البترولية.