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ارتفاع عدد إصابات كورونا فى كينيا إلى 10573 حالة والوفيات 1856

د ب أ
نشر في: الإثنين 1 مارس 2021 - 3:21 ص | آخر تحديث: الإثنين 1 مارس 2021 - 3:21 ص

 سجلت كينيا 325 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع عدد الإصابات إلى 10573 حالة، بينما توفى مصابان ليرتفع بذلك عدد الوفيات إلى 1856 حالة.

وذكرت صحيفة"ذى ستار" الكينية مساء الأحد أنه تم نقل 347 حالة إصابة بكورونا إلى المستشفيات لتلقى العلاج، بينما يخضع 1495 حالة للعزل المنزلي.

ونقلت الصحيفة عن موتاهى كاجوى، المسؤول بوزارة الصحة الكينية قوله إن إجمالى عدد الاختبارات التى أجريت فى البلاد للكشف عن فيروس كورونا بلغ حتى الآن، ومنذ بداية الجائحة 128839 اختبارا.

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